Casado: "Ahora parece que Álvarez de Toledo tiene que tener ocho apellidos catalanes para representar a Cataluña"

"Sin embargo, ahora parece que Cayetana Álvarez de Toledo tiene que tener ocho apellidos catalanes para representar a Cataluña", ha declarado Pablo Casado a los periodistas en Valencia, ciudad que ha visitado coincidiendo con las Fallas.

Casado ha negado que haya malestar en el PP catalán por la decisión de que Álvarez de Toledo sea la número uno de su partido al Congreso por Barcelona. "Este partido no le pide a nadie su partida de nacimiento. Somos todos españoles y representamos a todos los españoles en las Cortes Generales", ha proclamado.

COMBATIR LA "XENOFOBIA PELIGROSA"

Dicho esto, ha indicado que se está produciendo "cierta discriminación" con el PP porque cuando Batet fue número dos del PSOE con Pedro Sánchez en las generales de 2015 "nadie le preguntó sus ocho apellidos madrileños". "La recibimos, igual que en los gobiernos de la Comunidad de Madrid ha habido catalanes, extremeños y palentinos", ha proclamado.

El líder de los 'populares' ha recalcado que Cataluña es de "todos los españoles" y ha explicado que su partido lo que quiere es "combatir" esa "xenofobia peligrosa" y "racismo encubierto" que, según ha dicho, en el fondo lo que dice que "si no hablas mi lengua y no tienes mis apellidos" no puedes "venir a representarme".