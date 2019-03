Calvo a quienes dudan que haya violencia de género: "Vamos a acabar en los Picapiedra"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado este domingo a quienes desde la derecha ponen en duda que exista violencia de género: "No nos lo podemos creer. Vamos a retroceder, no 40 años; vamos a acabar en los Picapiedra como esto siga así".

Al presentar a la candidata del PSC a la reelección en la Alcaldía de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, también ha criticado a la derecha en Andalucía, donde ve un "gobierno radical de derechas", y además ha insistido en que no les obligarán a tener desmemoria, y ha lamentado que llamen 'sacahuesos' a los que quieren buscar a sus familiares represaliados por el franquismo.

Calvo ha defendido que los socialistas están en el sitio "del equilibrio, de la prudencia con valentía", por lo que ha llamado a dejarse de entelequias y bajar a la realidad, donde están los problemas.

"HAY OTROS QUE SE VAN"

Ha destacado la madurez del socialismo, que según ella se ha demostrado cuando la situación es compleja, y ha criticado que "hay otros que se van, que no han sabido rentabilizar el caudal de confianza que Cataluña les ha dado", en referencia velada a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ahora candidata a las generales.

"Otros se van cuando la situación es compleja, utilizan a Cataluña para su rédito electoral y luego abandonan Cataluña, se van a otras listas que son más cómodas", ha insistido la vicepresidenta socialista, que ha asegurado que eso no les ocurre a ellos nunca.

Ha opinado que Cataluña ha desarrollado el nivel de autonomía más alto de la historia con la Constitución, por lo que ha prometido que los socialistas no serán cobardes en sus políticas: "Nadie nos va a decir cómo se maneja una Cataluña en España, y una España que defiende a Cataluña".

Calvo ha reiterado que querer a Cataluña "es respetarla y no utilizarla; es conocerla y dejarle su sitio en España, no meterla en un debate que no tiene sentido", tras lo que ha apostado por el diálogo y la ley para resolver el conflicto catalán, frente a los que amenazan con aplicar un 155 permanente no revisable, en sus palabras.

Ha asegurado que viaja este domingo en Cataluña "para protegerla de los separatistas y los separadores", y ha pedido que la gente salga a votarles porque asegura que los socialistas entienden la diversidad territorial.

Además, ha pedido a la Generalitat "dejarse de lazos y ponerse en el suelo" para resolver los problemas en Cataluña, y les ha acusado de estar todo el día poniendo y quitando lazos y pancartas y de votar con la derecha para tumbar los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.

LOS PARTIDOS "RECIÉN LLEGADOS"

Además ha criticado a los partidos "recién llegados", que según ella pretenden decir qué es y que no es la Constitución, ha llamado a la participación para ganar en las urnas y ha deseado tener una mayoría y poder llevar a cabo su propio proyecto, así como gobernar con ánimo constructivo, ha dicho.

"Otros se enredan porque vienen a la política con proyectos personales y atropellados", según Calvo, que ha añadido que los socialistas tienen veteranía pero también innovación constante, y ha reiterado que apuestan por la redistribución del bienestar y la riqueza.