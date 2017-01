COPAGO. EL PP ADMITE LA COMPARECENCIA EN EL CONGRESO DE MONTSERRAT, AUNQUE APUNTA QUE NO URGE

El PP no considera “urgente” la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, para explicar sus intenciones respecto al copago farmacéutico que soportan los pensionistas desde 2012, aunque indicó que los diputados populares no votarán en contra y permitirán que la titular de Sanidad rinda cuentas al respecto en sede parlamentaria.

Así lo dijo la diputada del PP Marta González en la Diputación Permanente del Congreso sobre una petición de los grupos del PSOE, Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, ERC y Mixto para que la ministra informe sobre las intenciones del Gobierno respecto a los copagos farmacéuticos de las personas jubiladas.

González aseguró que han quedado “suficientemente claras” las explicaciones de la ministra y que “no está en la agenda del Gobierno” esta cuestión. Asimismo, recordó a los grupos parlamentarios que Montserrat se encuentra hoy compareciendo en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado y que ya está dando explicaciones.

“Las comparecencias son instrumentos indispensables pero en este caso no se justifica esta comparecencia”, aseguró la diputada popular, que reiteró que el PP no considera “urgente” la petición de comparecencia, pero que tampoco va a votar en contra.

María Soledad Pérez, del PSOE, acusó al Ejecutivo de seguir utilizando la “apisonadora” y maltratando a los ciudadanos, y demandó que la ministra aclare en sede parlamentaria una medida que consideró “injusta, dañina e inútil”.

Explicó que los socialistas quieren que la titular de Sanidad dé cuenta de sus pretensiones, “rectifique” y “tranquilice” a los pensionistas, porque el Gobierno ha demostrado hasta ahora “ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes”.

"ALARMA" ENTRE LOS PENSIONISTAS

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, calificó de “ininteligibles” las declaraciones de la ministra sobre el copago farmacéutico y criticó que haya asegurado que no está en la agenda del Gobierno y al mismo tiempo que lo esté estudiando.

La ministra, dijo Iglesias, ha manifestado que no hay que “alarmar” a los pensionistas, a lo que el dirigente de Podemos agregó que “a lo mejor no se trata de subir el copago, sino de bajárselo a algunos”. Recordó también unas declaraciones de Montserrat sobre que “el copago podría subir, bajar o quedar igual”, ante lo cual el diputado de Unidos Podemos formuló la siguiente pregunta: “¿El copago va a subir, bajar o va a quedar igual?”.

Ester Capella, de ERC, opinó que la titular de Sanidad está haciendo una “montaña rusa” con sus declaraciones en las que dice y desdice, y apuntó que la financiación del sistema sanitario se debe realizar con un “fondo solidario” en el que cada comunidad autónoma reciba los mismos recursos por habitante para financiar los servicios públicos.

Por parte del Grupo Mixto, el convergente Carles Campuzano señaló la “torpeza” de la ministra, que ha creado “alarma” en el colectivo de las pensionistas. “Está obligada a comparecer en esta Cámara. Necesitamos una discusión muy a fondo sobre la financiación del sistema de salud”, subrayó, para a renglón seguido asegurar que hay que establecer retos a corto plazo, como conocer el incremento del gasto farmacéutico.

Íñigo Alli, de UPN, demandó “certezas” para los ciudadanos, mientras el parlamentario de Compromís Joan Baldoví recordó que más de la mitad de las pensiones se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, por lo que los pensionistas “están preocupados por su futuro”.

Mikel Legarda, del PNV, reclamó conocer las intenciones de la ministra y pidió que se informe cuándo se va a convocar la comisión de expertos encargada de estudiar el copago.

Por último, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, apuntó a la “irresponsabilidad” de Montserrat y recordó que el pacto de investidura entre el Gobierno y la formación naranja “no contempla la subida del copago farmacéutico".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso