CIFUENTES. SÁNCHEZ VE CADA VEZ "MÁS POSIBLE" LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que "cuanto más imposible parece el máster de Cifuentes, más posible es el que haya esa moción de censura" contra ella en la Asamblea de Madrid.



En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Sánchez insistió en que "la mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid", después de conocerse la supuesta falsificación de al menos dos firmas en el acta que exhibió la propia Cifuentes para defender la regularidad de su titulación en la Universidad Rey Juan Carlos.

Las informaciones conocidas, argumentó, refuerzan "la impresión de que Cifuentes no puede decir la verdad, porque si la dijera, tendría que asumir en primera persona las responsabilidades políticas. En todo caso, si no lo hace, el Partido Socialista tiene claro que la mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid".

Aseguró que el PSOE baraja "todas las opciones, y sin duda también la moción de censura". Si Cifuentes da explicaciones "contundentes" en su comparecencia ante la Asamblea, "no hay caso", apuntó, pero si no las da los demás partidos "tendremos que asumir nuestra responsabilidad", incluido Ciudadanos, que permitió su investidura con un acuerdo que rechaza expresamente falsedades en los curriculum de los cargos públicos.

Cifuentes, subrayó, "no está siendo ni coherente ni transparente, ni está dando la cara en algo que estamos viendo traspasa ya el territorio de las meras responsabilidades políticas y puede entrar en el de las responsabilidades penales".



