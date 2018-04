CIFUENTES. EL PORTAVOZ DEL PSOE DICE QUE EL PP “EXTIENDE LA MIERDA” EN VEZ DE PONER A CIFUENTES “DE PATITAS EN LA CALLE”

Google Plus

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE y también alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cargó este lunes contra el Partido Popular y aseguró que se dedica a “extender la mierda” antes en vez de hacer dimitir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.



“Lejos de hacer lo que deben, que es poner a Cifuentes de patitas en la calle, se dedican a extender la mierda de forma patética”, escribió el portavoz socialista en su perfil de Twitter, haciéndose eco de una noticia titulada “el PP exige a Ciudadanos la dimisión de Toni Cantó antes de abordar el futuro de Cifuentes”. Los populares creen que el político valenciano tiene que dimitir por decir en su currículo que era "pedagogo", sin poseer la carrera de pedagogía.

A raíz del llamado ‘caso Cifuentes’, se han investigados los currículum de varios políticos de diferentes partidos, entre ellos el de Puente. Así, ‘Okdiario’ dio una información bajo el titular “Puente exhibe en su CV un máster de la fundación del PSOE obtenido antes de ser licenciado”. Aludía al máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera que recoge en su currículum.

Si bien, preguntada este lunes en rueda de prensa por esta cuestión, la secretaria de Igualdad y ‘número cuatro’ del PSOE, Carmen Calvo, aclaró que "la Jaime Vera es el instrumento del PSOE para nuestra formación, le ponemos nombres del argot, pero la Jaime Vera no ofrece titulación de ningún tipo porque no es una universidad, como todo el mundo sabe".

Calvo indicó que este medio se podría haber “ahorrado” este asunto de haber preguntado, porque ese curso “no tiene nada que ver con titulaciones oficiales”, ya que “la Jaime Vera no es una universidad”.



