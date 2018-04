CIFUENTES. EL PSOE DICE QUE EL ‘CASO MÁSTER’ DEMUESTRA EL “FRACASO REGENERADOR” DE CIFUENTES Y CIUDADANOS

La dirección federal del PSOE aseguró este viernes que el ‘caso máster’ que afecta a Cristina Cifuentes muestra el “fracaso regenerador” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como de Ciudadanos.



Así lo trasladó en rueda de prensa en Ferraz el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cuando se le abordó por la situación política en la Comunidad de Madrid. Aunque reconoció que este caso pudiera llegar a ser "anecdótico”, demuestra "el fracaso de Cifuentes y del PP de Madrid", a través de su presidenta, para regenerar y poner fin a la corrupción, que también era “un propósito compartido” con Ciudadanos, apuntó.

Así, pidió al líder de Cs, Albert Rivera, que dé libertad de voto a sus diputados en la Asamblea de Madrid, que les libere la conciencia, porque basta "con un solo diputado que no soporte esa indecencia y aporte un voto al cambio higiénico y regenerador", que, a su juicio, representa la moción de censura del PSOE liderada por Ángel Gabilondo. Aclaró que no se trata de un llamamiento a la indisciplina ni a la insurgencia sino a la dirección del partido para que pongan fin a 23 años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Ábalos señaló que la moción de censura planteada por los socialistas no se vincula exclusivamente al caso del máster, “que podía ser casi anecdótico”, sino que hay que encadenarlo a todo lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid desde el “golpe democrático de 2003”, refiriéndose al ‘tamayazo’, porque a partir de ahí ha habido gobiernos populares con Esperanza Aguirre o Ignacio González, salpicados por caso de corrupción.

FRANCO, EN EL AIRE

Por otra parte, Ábalos dejó en el aire que sea José Manuel Franco, el secretario general del PSOE-M, quién intervenga en el debate de la moción de censura contra Cifuentes, después de que Franco esté en el punto de mira por incluir erróneamente durante dos legislaturas que era licenciado en Matemáticas, pese a que no terminó esos estudios.

El ‘número tres’ del PSOE no ha dado por hecho que, por parte de los socialistas, vaya a intervenir Franco habida cuenta de que es también portavoz adjunto y Gabilondo, que es portavoz en la Asamblea, defiende la moción y habla como candidato alternativo a Cifuentes, defendiendo un programa de gobierno. “Paso a paso”, dijo, cuando se debata la moción, ya se decidirá quién decide el grupo parlamentaria en la asamblea quién interviene en su nombre.

No obstante, Ábalos defendió que "Franco rectificó hace muchos años” y que “fuera intencionado o no -el error que incluía su ficha profesional en la Asamblea-, éste no provocó daño a terceros" como, a su juicio, ha ocurrido con el máster de Cifuentes.

Si bien, apuntó que no creo en la “necesidad de falsear el currículum de nadie”. “Si uno es diputado, ¿para qué quiere adornar más? ¡Si ser diputado no es nada fácil, es la carrera más complicada que hay! Yo no entiendo nada. Mi ficha está clara: maestro, porque poner 'profesor de EGB' ya es incomprensible, nadie sabría qué es esto. Y además todo el mundo diría 'qué antiguo eres, tío'", expresó Ábalos. Pese a todo, Ábalos rechazó comparar el ‘caso de Cifuentes’ con el del currículum de Franco y dijo que esa comparativa es como “usar pistolitas de agua frente a tanques”



