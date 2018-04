CATALUÑA. DASTIS DICE QUE “NO TIENE SENTIDO” CUESTIONAR SCHENGEN Y REDUCE LA CRISIS CON ALEMANIA A “DIÁLOGO ENTRE JUECES”

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó este domingo que “no tiene sentido” cuestionar el espacio común europeo de seguridad y libre circulación de personas sin fronteras tras la decisión de la Justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y denegar su extradición a España por un delito de rebelión.



Dastis hizo estas declaraciones a su llegada a la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla y que va a clausurar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con un discurso ante los más de dos mil dirigentes y cargos públicos del partido de toda España que han acudido a esta cita.

A preguntas de los periodistas, el ministro de Exteriores se refirió a la situación política, diplomática y judicial con Alemania que ha generado la puesta en libertad de Puigdemont y que ayer provocó que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, arremetiera contra el socio comunitario.

Dastis redujo, en cambio, la controversia a un “diálogo entre jueces” y afirmó que “en eso lo vamos a dejar” por mucho que González Pons sostuviera delante del presidente del Gobierno que no tiene sentido una Unión Europea donde un tribunal regional no respete lo que solicita el Tribunal Supremo de otro país.

Sobre el cuestionamiento del espacio de libre circulación de personas y sin fronteras, el ministro de Exteriores afirmó que no pone en duda el mantenimiento del Tratado de Schengen porque “no tiene sentido” decir algo así.



