CATALUÑA. GARZÓN RECLAMA UN REFERÉNDUM "CON GARANTÍAS" QUE CONTRIBUYA A LA SOLUCIÓN

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, reclamó este martes un referéndum en Cataluña "con garantías" tanto legales como democráticas para poder contribuir a la solución del problema actual, algo que en su opinión no cumple el anunciado para el 1 de octubre.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Garzón reiteró que su formación no es independentista sino que defiende un modelo territorial federal. Aseguró, de hecho, que si fuera catalán "no iría a votar" el 1 de octubre, porque no cree que ese referéndum, tal y como está planteado, "sea útil para resolver el problema que existe".

En su opinión, el referéndum es necesario para que la ciudadanía de Cataluña pueda expresar su deseo sobre la relación que quiere con el resto de España, pero tiene que hacerse con garantías "que permitan que pueda servir" a ese fin. Tal y como está previsto desde la Generalitat, dijo, no tiene "visos de solucionar absolutamente nada, más bien lo contrario".

Garzón aseguró que Joan Josep Nuet, máximo responsable del referente de la coalición en Cataluña, ha declarado que irá a votar el 1 de octubre "a título personal", porque la organización aún no se ha pronunciado, entre otras cosas porque el referéndum está anunciado pero no convocado.

Insistió en que la posición de Izquierda Unida en todo el Estado es "radicalmente contraria" tanto a lo que considera un "centralismo torpe" del PP como al independentismo que en Cataluña aglutina a la derecha que impulsa los recortes y a una izquierda que se ha sumado a una vía "que no es la más adecuada para la defensa de las clases populares".

Se mostró además contrario a la política económica del Gobierno y a su control sobre los gastos de la Generalitat, porque cree que en el caso de Cataluña se utiliza como "arma arrojadiza" para gestionar un problema que es político, pero en el conjunto del Estado lo que pretende es imponer "una suerte de camisa de fuerza" a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para forzar la aplicación de recortes.

