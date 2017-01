CATALUÑA. PREPARAN UNA CAMPAÑA CONTRA LOS SUPERMERCADOS QUE RELEGAN EL CASTELLANO

Google Plus

El colectivo Impulso Ciudadano, que reivindica en Cataluña los derechos de los castellanohablantes, está ultimando una campaña para denunciar a los supermercados que rotulan sólo en catalán, de manera que no facilitan en español información como precios, ofertas y otras indicaciones.

Así lo explicó a Servimedia el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, quien aseguró que con la iniciativa de su entidad se pretende que la ciudadanía catalana pueda “informar” de estos supermercados que prescinden del castellano.

Domingo indicó que en la actualidad muchos supermercados presentes en su comunidad “están procediendo a rotular sólo en catalán” o incluyen las explicaciones en español con “una letra tan minúscula que es imposible de leer a no ser que tengas una vista privilegiada”.

DIFICULTAD AÑADIDA

El responsable de Impulso Ciudadano detalló que esto supone que en estos establecimientos información necesaria para hacer la compra, como los precios, las ofertas o dónde está la carnicería, está mayoritariamente en catalán, lo que es una dificultad para los castellanohablantes.

Por otra parte, Domingo acusó a la Plataforma per la Llengua de promover la “delación” con la ‘app’ para móvil que ha anunciado en su web, que permitirá saber los comercios catalanes en los que se atiende preferentemente en la lengua autonómica antes que en castellano.

Argumentó que la finalidad de esta aplicación “no es lingüística”, sino “condicionar” para que se produzca en la práctica un “uso exclusivo del catalán”. Destacó que si la finalidad de esta iniciativa fuera fomentar la pluralidad lingüística, se informaría de los comercios que usan catalán, los que emplean el castellano o de los que usan ambas lenguas.

