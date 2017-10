CATALUÑA. PODEMOS Y PDECAT PROTESTAN CON CARTELES POR LOS “PRESOS POLÍTICOS”

- Ana Pastor les pide que no “contaminen” el Parlamento. Unidos Podemos y PDeCat mostraron este miércoles en el Congreso de los Diputados carteles pidiendo la libertad de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a quienes consideran “presos políticos”, a lo que la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, respondió lamentando los “espectáculos” en el Hemiciclo y demandando que no “contaminen” el Parlamento.

La bancada de Unidos Podemos en su totalidad enseñó carteles en los que se podía leer ‘Libertad para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart’ o similares, como el que mostró la portavoz del grupo, Irene Montero, que pedía ‘Free’ (Libertad) para los representantes de ANC y Òmnium, en prisión por su presunta participación en el asedio a la comisión judicial que efectuó registros y detenciones en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña los días 20 y 21 de septiembre.

Por su parte, los ocho diputados del PDeCat exhibieron en el Pleno del Congreso carteles reivindicando la “libertad” de los “presos políticos”, los mismos que enseñaron a última hora del martes en el Hemiciclo. En los carteles también se hacía referencia al ‘hashtag’ ‘#empaperem’, un llamamiento a “empapelar” las calles por este encarcelamiento.

De ERC únicamente se encontraba en el Hemiciclo su portavoz, Joan Tardà, que permaneció sentado en su escaño durante esta acción reivindicativa.

Ante estos gestos, Pastor llamó a los diputados al orden hasta en dos ocasiones y acto seguido pronunció unas palabras a modo de reprimenda.

“El espectáculo que están dando no se corresponde con lo que representamos”, manifestó la presidenta de la Cámara Baja, que reclamó utilizar la “palabra” y las “ideas” y dejar de lado los “espectáculos que estamos viviendo últimamente”.

“Les recuerdo que este Parlamento no se va a contaminar nunca mientras yo esté en la Presidencia”, zanjó.

