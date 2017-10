CATALUÑA. PDECAT Y ERC RECLAMAN A RAJOY QUE EXPLIQUE EN EL CONGRESO EL “ABUSO” DEL 155

Google Plus

PDeCat y ERC reclamaron este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar “explicaciones” sobre el “abuso democrático” que a su juicio supone la aplicación de las medidas previstas para frenar el desafío secesionista al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Así lo explicaron a la entrada de la Junta de Portavoces el portavoz del PDeCat, Carles Campuzano, y el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, que anunciaron que presentarán en la Cámara una iniciativa en la que pedirán formalmente la comparecencia del jefe del Ejecutivo para dar cuenta de las decisiones adoptadas en virtud de este precepto constitucional.

Campuzano justificó esta petición por el “abuso democrático y el uso inconstitucional” que, en su opinión, el Gobierno está dando al artículo 155 de la Carta Magna. Por ello, consideró pertinente que Rajoy “dé la cara” en el Congreso además de hacerlo en el Senado.

No quiso adelantar si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá finalmente en el Senado y si lo hará en la comisión creada para tramitar el 155 o en el Pleno del Senado en el que se votarán las medidas diseñadas por el gabinete de Mariano Rajoy para restituir la legalidad en esta comunidad.

Eso sí, dijo que no le consta que haya discrepancias en el Govern, porque “todos los consejeros son conscientes de la gravedad del momento” y trasladan “sus mejores ideas” al presidente catalán para intentar hallar una salida a la situación.

“Creo que la prioridad de todos debería ser atender a las peticiones de diálogo y mediación que está planteado la sociedad”, prosiguió, al tiempo que demandó a Rajoy que “de una vez por todas” entienda que la crisis catalana “no se va a resolver a base de cargarse la autonomía”.

Por ello, aseguró que su partido insistirá “hasta el último minuto” en que sólo el diálogo y el acuerdo político servirán para encauzar la crisis catalana. En este sentido, eludió hablar de una posible declaración unilateral de independencia, aunque resaltó que “es cierto que hubo un referéndum y el Gobierno catalán ha asumido esos resultados”.

Por su parte, Rufián dijo que la posible comparecencia de Puigdemont en el Senado servirá para que el presidente catalán “exponga sus motivos” y conteste al “golpe de Estado institucional” perpetrado por el Gobierno central contra Cataluña con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

Criticó, asimismo, que varios ministros estén diciendo que ya no basta con que Puigdemont convoque elecciones en Cataluña para frenar el 155. “Hace 24 horas decían lo contrario”, afeó al Gobierno, al tiempo que ironizó con la posibilidad de que mañana digan que “en lugar de darnos con porras negras, nos darán con porras rosas”.

