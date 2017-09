(AVANCE) CATALUÑA. SÁNCHEZ DICE QUE “OBLIGARÁ” A RAJOY A ENCONTRAR UNA “SOLUCIÓN PACTADA” FRENTE AL INDEPENDENTISMO

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este sábado que “obligará” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a encontrar una “solución pactada” frente al referéndum independentista del 1 de octubre que impulsa la Generalitat.

“La parálisis política de su Gobierno (de Rajoy) está paralizando la solución política en Cataluña”, indicó Sánchez en un acto del PSC en Badalona (Barcelona), en el que también intervino el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El líder socialista aseguró que el PSOE no va a participar en la “farsa” del referéndum del 1-O, porque la Generalitat “quiere disfrazar de urnas un acto que no es democrático”.

Por este motivo, dijo que “obligará” a Rajoy a encontrar una “solución pactada” al independentismo y consideró “que no es momento ni de siglas ni de ideologías, porque lo que nos estamos jugando va de sentimientos y de democracia, no de votos”.

Señaló también que “ni Cataluña es Puigdemont, ni España es Mariano Rajoy” y reivindicó que PSOE y PSC van a demandar “entendimiento y soluciones políticas” tanto a uno como a otro.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso