CATALUÑA. EL PP ACUSA A LOS INDEPENDENTISTAS DE INSPIRARSE EN “EL MODELO DEL FASCISMO”

- Asegura que “la república del odio a España no va a triunfar”. El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, acusó este sábado a los promotores del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de “perseguir a gente corriente” y “hostigar” a quien denuncia sus actos, lo que “de alguna forma” es “el modelo del fascismo”.

Así se pronunció en la clausura del acto de inicio del curso político del PP de Sevilla, donde aseguró que “la república del odio a España no va a triunfar” porque el Estado de Derecho “no tolera que se atente contra él y tiene instrumentos suficientes” para frenar “este desvarío y esta locura”.

Arenas opinó que “la patraña separatista no tiene límites”, al tiempo que denunció que “insulten a periodistas, profesores universitarios, escritores, empresarios, funcionarios y alcaldes” y “estén persiguiendo a gente corriente que no está de acuerdo” con su estrategia.

“De alguna forma, este es el modelo del fascismo”, aseveró el vicesecretario popular, basándose en que “no hay una conducta más alejada del concepto de la democracia” que la de quienes se dedican a “hostigar a todo el que es capaz de denunciar lo que están haciendo”.

Dicho esto, subrayó que “la república del odio a España no va a triunfar” porque “Cataluña es mucho más que los separatistas” y existe “una mayoría silenciosa” que no está de acuerdo con los planteamientos secesionistas de los dirigentes de la Generalitat.

Por todo ello, se mostró convencido de que “vamos a ganar los que defendemos la legalidad y la democracia”. Para lograrlo, continuó, hay que responder a este desafío de la mano del PSOE y de Ciudadanos. “No es tiempo de tibiezas, en este asunto o se está con la ley y la democracia o no se está”, advirtió al resto de partidos.

“Los que intentan que los ciudadanos cometan delitos no son gobernantes y, por tanto, ni merecen llevar las cuentas públicas ni merecen administrar el interés general de los ciudadanos”, señaló, antes de pedir a los responsables de la Generalitat que expliquen quién va a pagar las pensiones, los subsidios de desempleo y la deuda de Cataluña si sale adelante la independencia.

