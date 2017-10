CATALUÑA. EUROPA MUESTRA SU APOYO INCONDICIONAL AL REY Y AL GOBIERNO EN LA ENTREGA LOS PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

La Unión Europea, Premio Princesa de Asturias de la Concordia coincidiendo con el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, acaparó la atención de la ceremonia de entrega de los galardones que este viernes se celebró en Oviedo, a la que asistieron las máximas autoridades de las instituciones comunitarias. Todas expresaron un apoyo sin fisuras al Rey, el Gobierno y a las formaciones políticas constitucionalistas ante el desafío secesionista en Cataluña.

El premio lo recogieron los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; del Consejo de Europa, Donald Tusk, y del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y Felipe VI dijo que "simboliza, el compromiso, el apoyo y la solidaridad de las instituciones europeas con España, con nuestro sistema constitucional y con nuestro Estado social y democrático de Derecho".

Jean-Claude Juncker señaló en una ceremonia que no se mantuvo ajena al conflicto soberanista en Cataluña que la concordia refleja el espíritu de la UE y recordó que la paz que vive ahora Europa "ha dejado atrás las largas noches de oscuridad" en el continente.

El mandatario de la Comisión Europea elogió el trabajo de Felipe VI y su compromiso "con la causa europea, así como el de su padre, Juan Carlos, y concluyó su discurso con un: "Viva España y viva Europa".

También Donald Tusk aludió, aunque sin citarlo expresamente, al desafío secesionista al afirmar que "la ley tiene que ser respetada por todos los que participan en la vida publica" y añadió con rotundidad que "la armonía es mejor que el caos".

Tampoco Antonio Tajani obvió este asunto y tras expresar su admiración por el pueblo español afirmó que "a nadie en la UE se le ocurre vulnerar las normas aprobadas entre todos", al tiempo que subrayaba que su respeto no es una opción, sino obligación.

Tajani, indicó que la Constitución española, como el Tratado de Roma, se basó en la concordia, y reconoció también el trabajo del rey Juan Carlos. El presidente del Parlamento Europeo manifestó con rotundidad que "cuando algunos siembran la discordia vulnerando las leyes es necesario recordar la necesidad de respeto al Estado de Derecho".

Fue una defensa, la de los tres, sin fisuras de la unidad del Estado español y en todo momento apoyaron la labor del Rey y Mariano Rajoy, el primer presidente que acude a la ceremonia de entrega de estos galardones desde 1981. Cuando recogieron el premio recibieron un prolongado aplauso por parte de todos los asistentes.

El Rey también se refirió a este asunto para afirmar que España resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a la Constitución el "inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional".

PREMIADOS

Felipe VI reconoció la labor de todos los premiados y afirmó que "particularmente en esta ocasión, junto a la indudable excelencia y brillo de los premiados individuales, quiero resaltar que en varias categorías, esa gran obra se caracteriza por cualidades como la colaboración sincera, el esfuerzo conjunto, por el trabajo en equipo, y por la unidad de propósitos, que siempre contribuyen a que se logren los resultados más altos y exitosos".

Es el caso, agregó, de los galardonados con el Premio de Investigación Científica y Técnica, los doctores Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish "y los más de 1.000 investigadores de un centenar de instituciones de 18 países, que conforman la Colaboración Científica LIGO.

Explicó que su máxima ambición reside en saber cada día un poco más, en descubrir, analizar y entender la realidad "incluso aunque ésta sea de comprensión tan difícil para los profanos; como lo es, en este caso, la que, siguiendo a Einstein y su prodigiosa inteligencia, se sumerge en los enigmas del Universo".

Archer M. Huntington, impulsor de la Hispanic Society of America, recogió el Premio de Cooperación Internacional. El Rey relató que esta sociedad es el resultado de la generosidad de Huntington y de su interés por la cultura milenaria de las comunidades de hablas española y portuguesa, por su devenir histórico y sus tradiciones.

Les Luthiers, recibió el Premio de Comunicación y Humanidades por su sentido del humor, que incita a la reflexión y la observación, sin olvidar los valores de la cultura. El Monarca hizo un "homenaje particular al ausente pero siempre presente Daniel Rabinovich".

Los All Blacks son el Premio de los Deportes de esta edición, por ser ejemplo de los valores del trabajo en equipo y la colaboración. Cuatro representantes de la selección de rugby de Nueva Zelanda hicieron una demostración de la danza tribal maorí que realizan en los terrenos de juego antes de comenzar los partidos.

El premiada de Ciencias Sociales recayó en la pensadora británica Karen Armstrong, "que ha sabido precisar el sentido y la definición de la palabra compasión", manifestó don Felipe.

De Adam Zagajewski, Premio de las Letras, destacó que "ha sufrido el dolor de la separación, de la violencia, la guerra y el exilio. Ha vivido intentando, sin embargo, o quizá por ello, atrapar el instante, ese momento de suspensión en el que toda la belleza del mundo puede quedar condensada en un sólo verso".

Respecto a William Kentridge,Premio de las Artes, relató que es, ante todo, un maestro del dibujo. "Sabemos, no obstante, que su magisterio va mucho más allá, que se adentra en el espíritu humano e ilumina con la fuerza de sus trazos, de sus ideas y creaciones, nuestra compleja condición, haciéndola más comprensible, más verdadera, mejor".

