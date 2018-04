CATALUÑA. EL PSOE CARGA CONTRA LA INACCIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO Y CS QUE LLEVA A CATALUÑA A ELECCIONES

La dirección del PSOE cargó este viernes contra la inactividad política del Gobierno y de Ciudadanos, éste último como ganador de las últimas elecciones, porque no toman medidas que eviten que Cataluña se encamine a una nueva convocatoria electoral. “El Gobierno podría haber hecho mucho”.



En rueda de prensa en Ferraz, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras reconocer que ve “cada vez más cerca” la repetición electoral, cargó contra la formación que lidera Albert Rivera porque con su “soberbia”, como demostró al no dejar al Partido Popular que tuviese grupo parlamentario propio, y su falta de iniciativa política no ha hecho sino “decepcionar".

Preguntado qué es lo que debía hacer Ciudadanos, entre risas, Ábalos dijo que trabaja para el PSOE y “afortunadamente no” para CS y, por tanto, no tiene “nada que decir”, si bien reflexionó que es un “peligro” si el partido que se presentó y venció en las elecciones catalanas “no sabe lo que tiene que hacer”.

“Este escenario cuenta con la colaboración, aunque sea pasiva, del Gobierno, que ha abandonado cualquier iniciativa política, y de Ciudadanos, que ganó las elecciones. ¿Qué ha liderado Ciudadanos en todo este tiempo? No ha planteado ninguna alternativa”, reflexionó.

Y añadió que el Ejecutivo no entiende la realidad en Cataluña porque “para convivir hay que hablar y esa no es la actitud del Gobierno. No lo hace por incapacidad, porque en Cataluña el PP es irrelevante, pero también por falta de voluntad”.

RESPALDO AL PSC

Así, dijo que los socialistas no van a participar de “ningún chantaje” al Estado de Derecho que puedan hacer los independentistas, tras el anuncio de la Mesa del Parlament de querellarse contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Además, denunció que la “persistencia” del frente soberanista de presentar un “candidato inviable” es toda una estrategia de crear conflicto permanente con la cuestión territorial de Cataluña y de volver a una nueva contienda electoral. Se mostró seguro ‘el número tres’ del PSOE de que es "evidente" que la "estrategia" de Carles Puigdemont es la de nuevas elecciones, lo que demuestra que están perdiendo los "sectores realistas" de los independentistas.

“En la guerra todo es posible salvo aquello que impida la paz”, dijo Ábalos para después añadir que “unas nuevas elecciones" no contribuyen a encontrar soluciones sino a “seguir postergando el conflicto”.

Recordó el secretario de Organización socialista el apoyo al PSC, pese a que Ferraz “no decide nada” en esta organización independiente, y dio un respaldo al “cien por cien” a lo que decida el líder de esa formación, Miquel Iceta. Así, recordó que para los socialistas “nuestro límite está en apoyar un candidato no independentista, a partir de ahí todo es posible”.



