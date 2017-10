CATALUÑA. IGLESIAS DICE QUE CON EL 155 EL GOBIERNO SUPRIME LA DEMOCRACIA EN CATALUÑA

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este martes que la interpretación “muy discutible” que el Gobierno ha realizado del artículo 155 de la Constitución ante el desafío soberanista suprime la democracia en Cataluña.

En declaraciones en el Congreso, el líder de Podemos cargó contra el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy por las medidas que se han pedido por la vía del 155. Durante la presentación de su propuesta de Ley de Igualdad Retributiva, Iglesias se mostró convencido de que el Ejecutivo vetará esta iniciativa.

Consideró que esta medida “no va a ser una excepción” respecto a otras y el Gobierno demostrará que en España existe un Gobierno que está “fuera de la ley”, que invoca la ley y la Constitución pero que “permanentemente se sitúa fuera de la ley y la Constitución con la complicidad de PSOE y Ciudadanos”.

Así unió el líder de Podemos la crítica al Ejecutivo por los vetos -argumentando que suponen incremento presupuestario- a iniciativas de la oposición en el Congreso, con el respaldo de PSOE, Ciudadanos y PP al Gobierno en la defensa de la Constitución y en la aplicación del 155 para Cataluña.

“Lo que rompe España es la brecha salarial, porque condiciona a la mitad de la población a ser ciudadanas de segunda categoría y la democracia es igualdad”, dijo Iglesias, para después añadir que “sin igualdad económica no hay una democracia completa en España”.

Si bien, Iglesias ahondó en que “la brecha salarial deja en papel mojado el artículo 14 de la Constitución” lo que le llevó a comentar que “este Gobierno, que está tan empeñado en aplicar el 155 de la Constitución, y creo decir aplicar es muy benevolente, ha decido interpretar de manera muy discutible el ambiguo contenido de este artículo (155) para suprimir la democracia en Cataluña". "Querríamos recordarle que no estaría nada mal" que aplicase los 154 anteriores que "sistemáticamente no se aplican”, concluyó.

