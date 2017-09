CATALUÑA. GONZÁLEZ PONS ALERTA DE QUE UNA CATALUÑA INDEPENDIENTE “POR LA FUERZA” TENDRÍA QUE “PONER UNA FRONTERA CON PINCHOS”

- Recalca que “esto se trata de la Unión Europea o de chavismo”. El portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, alertó este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que una Cataluña independiente “por la fuerza” saldría “inmediatamente” de la unión transfronteriza y tendría que “poner una frontera con pinchos” entre Vinaroz y Alcanar.

En declaraciones a los medios en la Oficina del Parlamento Europeo en España, el dirigente del PP argumentó que el conflicto catalán “no se trata de la independencia”, sino de elegir entre la Unión Europea (UE) o “el chavismo, la revuelta y la presión en la calle como método político”.

“Una Cataluña independiente por la fuerza saldría inmediatamente de la unión transfronteriza, lo que significa que tendría que levantar fronteras marítimas, aéreas y terrestres con el resto del territorio europeo”, alertó, al tiempo que explicó que eso se traduciría en “pone runa frontera con pinchos entre Vinaroz y Alcanar”.

Tras lanzar esta advertencia, González Pons recalcó que todos los socios europeos “tienen muy claro que esto no se trata de la independencia de Cataluña, sino de romper o no a España en dos y romper o no por la fuerza la Constitución española”. Por eso, dijo, la UE “está respaldado” al Gobierno de Mariano Rajoy.

Así las cosas, enfatizó que la Constitución “no puede cambiarse por la fuerza en la calle” y subrayó que “toda la UE va a respaldar a España” en este sentido, alegando que “el referéndum ilegal para el próximo domingo no es solo contra España, es también contra la UE”.

Después “de lo que nos jugamos y perdimos” con el ‘Brexit’ en la Unión, explicó que los dirigentes europeos “no están dispuestos a jugárselo y perderlo con el golpe a la Constitución en Cataluña”. “Hoy, en la UE, el reto catalán es el siguiente reto”, sintetizó.

Además, criticó con dureza la actitud de Podemos en torno al desafío independentista: “La disolución de España que promueve Pablo Iglesias con los independentistas acabaría sacando no a Cataluña de la UE, sino a España entera, y la UE no puede consentir que uno de sus estados miembros se disuelva hoy por una revolución de la extrema izquierda y los independentistas”.

Por último, aseguró que el Gobierno tiene “todos los planes previstos para impedir que se produzca un delito de rebelión”. “Lo que prepara Puigdemont es un 23-F anunciado de antemano y creo que si la noche del 23-F el Gobierno hubiera estado advertido, Tejero no hubiera llegado al Congreso, y que esta vez el Gobierno está advertido y que las urnas no llegarán a ponerse”.

