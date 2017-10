CATALUÑA. EL GOBIERNO PONDRÁ “TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE” PARA RESTAURAR “CUANTO ANTES” LA LEGALIDAD

Google Plus

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este jueves que el gabinete de Mariano Rajoy pondrá “todos los medios a su alcance” para restaurar “cuanto antes” la legalidad y el orden constitucional que está en riesgo ante la “negativa” del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a atender al segundo plazo del requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre.

En una declaración institucional en el Congreso de los Diputados, lamentó que Puigdemont haya evitado hacer un pronunciamiento “claro y preciso” sobre si alguna autoridad de Cataluña ha declarado la independencia de esa comunidad autónoma. En su misiva de hoy, el presidente catalán insistió en su oferta de diálogo y avisó de que declarará la independencia si el Ejecutivo central prosigue por la vía del 155.

Ante esta respuesta al requerimiento, el portavoz del Gobierno dejó claro que se continuarán los trámites previstos en este precepto constitucional “para restaurar la legalidad” en el autogobierno de Cataluña. Las medidas concretas se aprobarán el sábado en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Inmediatamente después, el Gobierno elevará al Senado las medidas decididas en virtud del artículo 155 de la Carta Magna. El objetivo, explicó Méndez de Vigo, es “proteger el interés general” de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y “restaurar el orden constitucional”.

Además, agradeció el apoyo del PSOE y Ciudadanos, formaciones con las que el Gobierno ha dialogado constantemente las últimas semanas para “consensuar” una “respuesta común” al desafío secesionista que han planteado los responsables de la Generalitat de Cataluña buscando “deliberada y sistemáticamente” el “enfrentamiento institucional”.

Méndez de Vigo también recordó y lamentó la “flagrante violación” a la Constitución y al Estatut que tuvo lugar en las sesiones del Parlamento de Cataluña del 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las denominadas ‘leyes de desconexión’. Igualmente, recordó que hace solo 48 horas que el Tribunal Constitucional declaró por unanimidad declarar inconstitucional la Ley del Referéndum.

“Que nadie dude que el Gobierno pondrá en marcha todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional”, destacó, al tiempo que prometió que el Ejecutivo velará por “recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña”.

CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO EL SÁBADO

Rajoy se marcha a mediodía a Bruselas para participar en el Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, por lo que las medidas concretas que se aplicarán para asumir competencias autonómicas en Cataluña no se aprobarán en el Consejo de Ministros ordinario de este viernes, sino en el extraordinario del sábado.

En el Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobará las medidas que, vía 155, quiera aplicar. Dicho informe se remitirá al presidente del Senado, Pío García-Escudero, para que inicie la tramitación del mismo que marca el artículo 189 del Reglamento de la Cámara Alta.

Según queda reglado en esta normativa, recogida por Servimedia, el Ejecutivo debe presentar un “escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta”.

Después, la Mesa del Senado remite dicho escrito y la documentación aneja a la Comisión General de las Comunidades Autónomas o a una comisión creada al efecto. Según fuentes parlamentarias, el Gobierno quiere que se haga a través de una comisión ‘ad hoc’, como le ha pedido el PSOE, para evitar el “desfile” de presidentes autonómicos.

Esta comisión podrá pedir a Puigdemont, por medio del presidente del Senado, la información que considere. El presidente de la Generalitat podrá designar si quiere a un representante pero, según fuentes del Govern, no hará uso de este derecho.

Tras esto, la comisión expondrá de manera “razonada” si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno y elevará su conclusión al Pleno, que se prevé para la semana próxima.

Ese Pleno de la Cámara someterá a debate dicha propuesta, con dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno, y las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que lo soliciten, por el mismo tiempo.

Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de senadores.

