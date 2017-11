CATALUÑA. FERNÁNDEZ VARA DEFIENDE EL PACTO DEL PSC-UNIÓ PARA LLEGAR “AL CORAZÓN” DE MUCHOS CATALANES

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defendió este sábado el pacto alcanzado por el PSC con la formación heredera de Unió, Units per Avançar, como medio para recuperar la “moderación” y llegar “al corazón” de muchos catalanes que no tienen a quien votar en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

El dirigente socialista hizo estas manifestaciones a su llegada a la reunión del Consejo de Política Federal del PSOE. Respecto al pacto con Unió auspiciado por el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, Vara señaló que “tenemos plena sintonía con el PSC”, que dijo está avanzando para la “recuperación del protagonismo en Cataluña” y situándose “en la centralidad de la vida pública, en la moderación y el catalanismo”.

En ese sentido, el presidente extremeño dijo que le parece “muy bien” el acuerdo con el “catalanismo moderado” que puede suponer “una suma perfecta para llegar al corazón de muchos catalanes que no tenían a quien votar”.

Tras señalar que el espectro político en Cataluña no se parece al del resto del España, Vara insistió en respaldar la actuación de Iceta que, a su juicio, está propiciando esa recuperación de la centralidad política. Defendió que esto permitirá la formación de un Gobierno que tras las elecciones pueda trabajar por la reforma de la Constitución y por cuarenta años más de convivencia.

