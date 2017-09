CATALUÑA. MAÍLLO JUZGA "EVIDENTE" QUE EL PESO CONTRA EL 1-O LO LLEVAN GUARDIA CIVIL Y POLICÍA Y NO LOS MOSSOS

Google Plus

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, juzgó este jueves "evidente" que el peso de la investigación contra la preparación de la consulta del 1 de octubre lo están llevando la Guardia Civil y la Policía Nacional y no los Mossos d´Esquadra.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Martínez-Maíllo respondió así al ser preguntado por la posibilidad de que el Ministerio del Interior relegue a los Mossos por su pasividad en esas investigaciones. Es un "hecho claro y contundente" que el peso lo están llevando la Guardia Civil y la Policía Nacional, dijo, pero "las decisiones que tenga que tomar el Ministerio las anunciará".

Insistió en que el deseo del PP expresado también por el Gobierno en boca del presidente, Mariano Rajoy, es que la Generalitat "se eche para atrás, frene" y renuncie a esa consulta, porque mientras sigan dando pasos en la dirección de mantener la ilegalidad "las instituciones tienen que responder".

Medidas como los registros y las detenciones del día anterior, subrayó, "sin duda se tendrán que seguir tomando de cara al futuro para evitar" esa consulta que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.

En ese sentido, Martínez-Maíllo juzgó "muy positivas" esas diligencias ordenadas por un juez de instrucción de Barcelona porque han permitido "desmantelar prácticamente" la infraestructura que los independentistas tenían preparada para esa consulta.

Ahora hay que saber si se ha destinado dinero público a esa infraestructura, porque diez millones de papeletas "tienen su coste y alguien las ha tenido que encargar".

Reiteró que se está reaccionando "dentro de la ley, con proporcionalidad", y lanzó un llamamiento "a la calma" sobre la premisa de que el Estado de Derecho "siempre triunfa".

Denunció, sin embargo, una "estrategia de calle" diseñada por los independentistas, de la que responsabilizó sobre todo a la CUP, lo cual demuestra que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al seguir esas directrices ya no representa a todos los catalanes sino solo a una parte, y a los demás, que además son mayoría, los ha dejado "completamente abandonados".

Martínez-Maíllo insistió además en que no hay "intervención" de la Generalitat de Cataluña sino solo medidas para impedir la celebración de una consulta ilegal, y todo lo demás sigue "funcionando con total normalidad".

