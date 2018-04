CATALUÑA. LA EMBAJADORA DE ESPAÑA EN ALEMANIA ACUSA A LOS INDEPENDENTISTAS DE RECHAZAR EL DIÁLOGO

Google Plus

La embajadora de España en Alemania, Victoria Morera, afirma en una misiva remitida al diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ que los líderes independentistas no desean explorar la vía del diálogo con el Gobierno y subraya que no existe un conflicto entre España y Cataluña sino “entre catalanes”.



La embajadora explica que España es un “Estado democrático de derecho” con un “poder judicial independiente” y deja claro que “aquellos que violen la ley serán llevados ante la justicia, ya sean políticos corruptos o políticos insurgentes”.

Morera ratifica el respeto a la decisión de la Audiencia Territorial de Schweslig-Holstein de negar la rebelión y dejar en libertad bajo fianza al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. Afirma que la situación de Cataluña sólo puede ser objeto de diálogo “si ambas partes lo desean”. “Esto no se aplica a los líderes del movimiento de independencia”, denuncia.

Para dar fuerza a su argumento, explica que el año pasado los líderes independentistas “fueron invitados ocho veces para presentar sus ideas al Parlamento español, ofertas que rechazaron”. A ello añade que “tampoco han participado en la discusión de la financiación regional, ni en el comité parlamentario recientemente establecido para discutir el futuro de las comunidades autónomas”. A su vez, recuerda que el desafío independentista “no es tanto un conflicto entre España y Cataluña, sino más bien entre los catalanes”.

También destaca que los independentistas “no tienen mayoría en las urnas”, si bien reconoce que “debido al sistema electoral, todavía tiene una –aunque breve-mayoría en el Parlamento catalán”.

Afirma que en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña Ciudadanos fue el partido vencedor y denuncia que los Comités de Defensa de la República (CDR) “siguen atacando, detonando contenedores y bloqueando carreteras”.

“Estos son grupos antisistema. Los defensores más radicales de la independencia siguen la estrategia de ‘movilizar la calle’, es decir, fuerzan la intervención de las fuerzas del Estado y crean tensión y violencia”, sentencia.

Asimismo, apunta que España se constituye como una monarquía parlamentaria en la que el Rey “no puede actuar como intermediario entre quienes respetan la ley y quienes la incumplen”.

Señala, además, que el nacionalismo “divide las sociedades”, “y así es como comienza el populismo”. Esto le sirve para afirmar que “no es sorprendente en el contexto europeo que sean los partidos europeos populistas y xenófobos (incluidos los de Alemania) los que apoyen el secesionismo en Cataluña”. Por último, desdeña las “alusiones permanentes al régimen de Franco” por estar “desactualizadas” y ser parte de la “historia falsa y abnegada de los nacionalistas”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso