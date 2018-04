CATALUÑA. IGLESIAS CONSIDERA “ATADA” LA INVESTIDURA DE ELSA ARTADI COMO PRESIDENTA DE LA GENERALITAT

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera que el PDECat tiene “atada” desde hace tiempo la investidura de la portavoz de Junts Per Catalunya en el Parlament, Elsa Artadi, como presidenta de la Generalitat.



Iglesias realizó esta consideración en una entrevista en TVE, recogida por Servimedia, en la que sostuvo que en Cataluña “no hay un problema de delincuencia”, sino un problema político, a raíz de los últimos acontecimientos acaecidos en diversos lugares de la comunidad y la actuación de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

Tras la decisión de la Justicia alemana de dejar en libertad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, dijo que España está dando una imagen “negativa” de una circunstancia política “que no van a solucionar ni los policías ni los jueces”. Agregó que tampoco considera que exista “violencia terrorista” en Cataluña, después de que este martes se produjera la detención de miembros de los CDR por delitos de terrorismo y rebelión.

En este punto, aprovechó para referirse a la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de hacer frente a la deriva secesionista en Cataluña y aseveró que “si el PP volviera atrás, rectificaría, porque no están contentos”, a su juicio, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Ante las últimas noticias procedentes de Cataluña y el Pleno de investidura convocado por Roger Torrent para el viernes para intentar investir a Jordi Sànchez com presidente de la Generalitat, Iglesias sostuvo que Catalunya En Comú no va a votar a ningún candidato que mantenga la hoja de ruta independentista.

En su opinión, tienen “atada” desde hace tiempo la investidura de Elsa Artadi como presidenta de la Generalitat y no consideró “sensato” que todavía no lo hayan anunciado. “En Cataluña hace falta un gobierno que gobierne”, zanjó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso