CATALUÑA. ARRIMADAS ASEGURA QUE TURULL “HA DECEPCIONADO A TODO EL MUNDO”

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró este jueves que Jordi Turull “ha sido capaz de decepcionar a todo el mundo” como candidato a la Generalitat, puesto que ni se comprometió a acatar la legalidad española ni prometió a los independentistas la república de la que vienen hablando.



Arrimadas, en su intervención esta tarde en la sesión de investidura de Turull, sostuvo que el candidato de Junts per Catalunya “no ha sido creíble para nadie”, puesto que ni aceptó la “realidad” de que no es posible ninguna independencia ni asumió que el proceso secesionista es una “farsa”.

Por este motivo, la líder de la formación naranja señaló que Turull era “un ‘no candidato’ para ser ‘no presidente’” de la Generalitat, en referencia a que no saldría elegido tras anunciar los diputados de las CUP que se abstendrían en la votación. Añadió que el exconsejero sólo era candidato por sus “líos” con la Justicia, en referencia a que este viernes esté citado en el Tribunal Supremo para conocer si es procesado por el desafío independentista.

Al mismo tiempo, Arrimadas dijo que el candidato no era tampoco creíble “para apelar a la concordia”, como hizo en su intervención inicial, puesto que fue “el portavoz del Gobierno del choque”, en referencia a que ejerció este cargo en el Gabinete que presidió Carles Puigdemont.

“QUIEREN ALARGAR EL CAOS”

A este respecto, la responsable de Ciudadanos se refirió en dos ocasiones a Turull como Puigdemont, pero dijo que había tenido este error porque el candidato este jueves a presidir la Generalitat era un intento de continuar con la “novela cara, larga y de ficción” que era el proceso secesionista.

Arrimadas insistió en que Turull, aunque sólo será un “capítulo” del proceso secesionista, no tiene posibilidad de retomar el diálogo con el Gobierno central y el resto de España. “Los que han roto la convivencia”, señaló al respecto, “no pueden volver a coserla, los que han hecho que las empresas se vayan no pueden hacer que vuelvan, los que han roto los puentes con el resto de España no pueden reconstruirlos, es de sentido común”.

La responsable de los catalanes concluyó que el intento de investidura de Turull responde a la pretensión de los nacionalistas de seguir con el proceso secesionista para no volver a la “realidad” y atender los problemas reales de los catalanes. “No quieren gobernar, quieren alargar el caos”, añadió Arrimadas, quien dijo que su partido es quien en el futuro puede reconstruir Cataluña.



