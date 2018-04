CATALUÑA. CATALÁ RECHAZA LA “AMENAZA” DE LOS INDEPENDENTISTAS DE QUERELLARSE CONTRA EL JUEZ LLARENA

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró este viernes una “amenaza” y el inicio de una “deriva muy peligrosa” que los partidos independentistas de Cataluña hayan anunciado una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por no haber dejado por segunda vez que el diputado y expresidente de la ANC Jordi Sànchez fuese excarcelado para someterse a la investidura como presidente de la Generalitat.



En declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia, el ministro defendió que cuando a alguien no le gusta una resolución judicial existe un “procedimiento de garantías” para que la decisión se pueda revisar.

Sin embargo, el titular de Justicia sostuvo que los independentistas “se están equivocando absolutamente” al responder a las decisiones del juez Llarena "por la vía del conflicto, de la amenaza”.

Catalá rechazó que se intente “amedrentar o amenazar a un juez a base de escraches, pintadas” o anunciando una querella contra un miembro del Tribunal Supremo “por hacer su trabajo”. “A un juez cuando dicta una resolución no se le amenaza con una querella; en su caso se le dan argumentos para intentar convencerle de que tú tienes mejor razón que la que él ha utilizado”, insistió el titular de Justicia.

“ES INTOLERABLE”

“Ése es el sistema judicial en cualquier Estado democrático”, continuó Catalá, quien señaló que el anuncio de querella contra Llarena es un “error gravísimo” y “esconde un cierto ánimo de amenaza”.

Añadió que es “intolerable” que "en el año 2018 en Cataluña, en Barcelona, en España, haya personas que tengan que llevar escolta porque unos supuestos Comités de Defensa de la República les están amenazando, pintando sus fachadas o dirigiendo tuits ofensivos". “Nadie debería consentir la deriva que esto está teniendo”, remarcó.

Asimismo, el ministro se refirió a la reunión de este jueves en La Haya (Holanda) entre fiscales españoles y alemanes para tratar de que se vuelva a considerar el delito de rebelión por parte del tribunal germano que lleva la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Catalá sostuvo que en este asunto “en absoluto” se ha dicho la última palabra y queda “todo un camino” para ver cómo es entregado a España el exjefe del Gobierno catalán. Destacó cómo algunos independentistas “se alegraron mucho” con la primera resolución del tribunal alemán, cuando hay que esperar a la “resolución final”.



