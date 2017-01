JOSÉ CARLOS DÍEZ DESCARTA “A CORTO PLAZO” UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . El economista José Carlos Díez, que ha asumido ser el “director de la orquesta” de la ponencia económica que va a debatir el PSOE en su próximo congreso federal, sostiene que “a corto plazo” no se podría instaurar en la economía española una renta básica universal.

Díez, en una entrevista a Servimedia, reconoció que en un mundo global, se produce el “efecto llamada si haces una renta básica universal”, “importante” máxime cuando España está cerca de África, el continente más pobre del planeta.

No obstnte, aseguró que la creación de la renta mínima de inserción se va a mantener, porque “conceptualmente” es parte del modelo socialista dado que el proyecto de la socialdemocracia es que “nunca debe dejar tirado” al que más lo necesita y estar “al lado de esa gente es la prioridad y corregir la desigualdad”.

De hecho, el diputado socialista y encargado de la ponencia política que se debatirá en el congreso del PSOE, Eduardo Madina, aseguró este lunes que su partido "va a ser la palanca para pedir que se apruebe un ingreso mínimo vital" en el Congreso.

Por su parte, fuentes parlamentarias trasladaron que el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, propondrá en la Junta de Portavoces de esta semana que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos para establecer una renta mínima se debata en el primer Pleno del año, previsto en el Congreso la semana que viene, y que así se comprometió con los secretarios generales de UGT y CCOO.

Dichas fuentes avanzan que el Grupo Socialista intervendrá en ese Pleno para apoyar la propuesta de los sindicatos que proponen que los parados sin recursos económicos tengan derecho a una prestación de 426 euros al mes.

Desde el PSOE recuerdan que el Pleno del Congreso ya aprobó en diciembre una moción de los socialistas en la que se reclamaba al Gobierno la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones. Está propuesta de ingreso mínimo vital aparecía en el programa electoral del PSOE en las últimas generales.

El economista José Carlos Díez afirmó que España, un país con una deuda pública del 100%, una tasa de paro del 18%, un déficit del 4,5, el paro juvenil con la segunda tasa más más alta de Europa, “tiene otras prioridades que entrar en esa dinámica”.

No obstante, avanzó que “en el futuro” no están cerrados “a ir a otro mundo” donde se hable de la renta básica universal. “Ahora, a corto plazo, en España estamos en una renta mínima de inserción, y que es lo que ya están haciendo muchas comunidades autónomas y ayuntamientos y lo que queremos es reforzar eso y que el aumento de ingresos vaya donde los más necesitados”.

Díez adelantó que le gustaría hacer una “contrastación” con “todos” los gobiernos locales y autonómicos socialistas para saber qué se está haciendo, y diseñar la “mejor malla y red de protección para esta gente, de manera que cualquier ciudadano, en cualquier sitio del territorio tenga la misma igualdad de oportunidades a ese tipo de renta, en dos direcciones: la propia renta de dinero y la prioridad de servicios básico (luz, agua…) de primera necesidad”.

“Un socialdemócrata, nunca debe dejar tirado debe estar del lado de a esa gente, que es la prioridad, y corregir esa desigualdad”, dijo.

