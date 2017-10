Bildarratz (PNV) afirma que el 155 no soluciona nada y recuerda que esta medida no se aplicó "ni con Franco"

El senador del PNV Jokin Bildarratz cree que es "evidente" que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no solucionará la situación en Cataluña y ha destacado que una medida de este calado no se llegó a aplicar "ni con Franco".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido al hecho de que el Consejo de Ministros vaya a aprobar este sábado en una reunión extraordinaria medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en Cataluña.

Tras indicar que la semana próxima será "muy intensa dentro del Senado", Bildarratz ha incidido en que es "evidente" que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no va a solucionar el problema.

"Si todavía el Gobierno español no ha entendido que hay más de dos millones de personas que no se sienten Estado es que todavía no ha entendido nada", ha señalado, para añadir que la aplicación del artículo 155 "eso no lo va a arreglar".

A su juicio, la única manera de solucionar el problema es "a través del diálogo y la negociación" y ha considerado "contradictorio" que el diálogo que hasta ahora se ha producido haya sido entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quienes "piensan igual que él, pero no con quien piensa de manera diferente".

ENCAUZAR EL PROBLEMA

Asimismo, ha argumentado que el presidente del Ejecutivo español se ha visto "presionado a aplicar el 155", aunque aún tiene "una oportunidad de oro para a través del dialogo encauzar este problema".

Por otro lado, ha manifestado que lo primero que hace falta es que tanto Rajoy como el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "encuentren un foro donde verse la cara".

"Pueden aplicar el 155, que no se ha aplicado nunca en democracia, ni con Franco, pero es una iniciativa muy grave y que necesita una justificación muy importante. No ha habido declaración de independencia por lo que, ¿en base a qué se justifica una intervención tan grave y extrema?", se ha cuestionado.