Arrimadas denuncia que el nuevo Govern de Cataluña "tiene más imputados que mujeres"

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Arrimadas recordaba así que en la lista de consellers que según los planes de Torra, deberían tomar posesión este miércoles, "hay dos fugados, dos presos y tres mujeres".

Precisamente, preguntada por la insistencia de Torra en que esos presos o fugados tomen posesión como consellers, Arrimadas ha incidido en que "no se puede llevar una consellería desde la prisión o fugado en el extranjero" y "no hay ninguna duda democrática al respecto".

Según ha afirmado, a Torra "no le interesa nada más que la independencia de Cataluña" y "se va a pasar lo que dure la legislatura" haciendo "gestos" como la visita del lunes a los distintos cabecillas del 'procés', porque "no tienen plan de gobierno, no quieren hacer absolutamente nada" y "no tienen nada que ofrecer" a los catalanes. "Son emisarios de Puigdemont y son más abogados de los presos que gestores de lo público", ha sentenciado.

En este contexto, considera que "no se puede ir improvisando y yendo a remolque de lo que cada día el señor Torra hace". "El Gobierno de España tiene que protegernos, proteger a los catalanes ante aquellos que quieren vulnerar nuestros derechos, que ya lo han hecho, lo están haciendo y han dicho que lo van a volver a hacer", ha sentenciado.

Para la líder de la oposición en el Parlament, "no se puede permitir que se normalice" el discurso de una persona como Torra, avalado por los partidos independentistas que le han dado la presidencia y que respaldan situaciones como "que se pueda multar por retirar símbolos políticos de las calles".

Según ha afirmado, se vive en Cataluña "una situación muy grave" que revela incidentes como el enfrentamiento registrado en vídeo entre varios ciudadanos por las cruces amarillas en memoria de los políticos encarcelados colocadas en una playa.

"El espacio público es de todos y no podemos ver con normalidad que se apropie una ideología de algo que es de todos los demás", ha apostillado, para incidir en que el nacionalismo ha desencadenado "una tensión social evidente" ya en las calles de Cataluña.