Álvarez de Toledo: "Solo faltaría que un español no se pueda presentar a las generales en una provincia española"

La cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha subrayado este lunes que el 28 de abril se celebran unas "elecciones españolas" y ha defendido su derecho a presentarse por la provincia de Barcelona, de la misma manera que la ministra catalana Meritxel Batet concurrió por Madrid a las generales de diciembre de 2015.

"Son unas elecciones españolas. Y solo faltaría que un español no se pueda presentar a unas elecciones españolas por una provincia española", ha declarado Álvarez de Toledo, para avisar que si se avala esa "manera de pensar" estaría "triunfando un proyecto que convierte en extranjeros" a los ciudadanos.

En este sentido, Álvarez de Toledo --que tiene previsto presentar este mismo miércoles en Barcelona su candidatura-- ha recalcado a Europa Press que ella no tiene que "pedir permiso a nadie para defender la España constitucional desde Cataluña".

"LA LENGUA NO PUEDE SER FACTOR DE DIVISIÓN"

Después de que el eurodiputado del PP Santi Fisas le haya afeado que crea que no hablar catalán da más sentido a su candidatura, la candidata del PP por Barcelona ha rechazado haber "dicho eso" y se ha reafirmado en las declaraciones públicas que realizó el pasado sábado.

"Cada vez que los nacionalistas digan que yo no me puedo presentar por Barcelona por no ser catalana o no hablar catalán se va a reafirmar el sentido de mi proyecto, que es combatir un proceso que busca convertir en extranjeros a la mitad de los catalanes y al conjunto de los españoles", ha reiterado.

Ante el hecho de que ella no hable catalán, ha subrayado que esto "no es requisito obligatorio" y ha indicado que habla "la lengua común de millones de catalanes", por lo que espera comunicarse con todos ellos. "Ese es mi objetivo, la lengua no puede ser factor de división, quiero comunicarme, quiero sumar y reforzar vínculos entre españoles", ha añadido. NO HA HABLADO CON DOLORS MONTSERRAT

Álvarez de Toledo ha señalado que el PPC le ha pedido sumar fuerzas y defender la España de la "libertad y la igualdad" frente a un proyecto que busca la "división" y "promueve el odio y la xenofofia". Eso sí, ha admitido que no ha hablado con la exministra Dolors Montserrat, que en las últimas semanas aparecía en las quinielas como posible cabeza de cartel por Barcelona.

Además, ha señalado que van a seguir "arrancando lazos amarillos de las calles" de Cataluña porque esos lazos lo que buscan es "la segregación, la xenofobia y la división en Cataluña". "Pablo Casado tiene clarísimo lo que tiene que hacer en Cataluña y si no, yo no estaría dando este paso", ha asegurando a los periodistas, tras asistir a la conferencia del candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida organizado por Economía Fórum.

¿CUÁNDO SE FRAGUÓ SU FICHAJE?

Previamente, en una entrevista en Antena 3, Álvarez del Toledo ha señalado que su 'fichaje' por el PP para la lista de Barcelona se fraguó la semana pasada, cuando Casado le ofreció el puesto. La decisión, ha explicado, la tomó el viernes a última hora, por lo que tardó "varios días" en pensárselo, y se decidió por su vinculación con Cataluña y por su preocupación por lo que ocurre allí desde hace muchos años.

"Me pareció una excelente idea, detrás de esta candidatura hay una visión política que va más allá de mi presencia, y es que nadie tiene que pedir permiso a nadie para defender la España constitucional desde Cataluña o desde cualquier punto de España", ha añadido, para recalcar que "cada centímetro cuadrado de España pertenece a los catalanes y cada centímetro cuadrado de Cataluña nos pertenece a cada uno de los españoles".

La candidata del PP ha apuntado sobre las candidatas de PSOE (Meritxell Batet) y Ciudadanos (Inés Arrimadas), que ella quiere "ensanchar la base constitucional en el territorio, y ha subrayado que ella se enfrenta "al grupo de Puigdemont, al de ERC y al de los que crean división, segregación y xenofobia". Ha agregado que esos son sus adversarios, y ha apuntado que la base constitucional "donde está Arrimadas y otras personas, sea lo más amplia posible" y que se dé la mayor oferta posible.

REAGRUPAR FUERZAS ANTES LA "DEVASTACIÓN"

En este sentido, ha señalado que la fragmentación en el centro y en el centro derecha "es muy peligrosa" y ve necesario "reagrupar fuerzas". "Los independientes debemos dar el paso para forjar una mayoría frente a los que viene a causar devastación, devastación económica y una enorme degradación política", ha añadido, para luego matizar que "la visión narcisista" del poder de Pedro Sánchez que le hace sobrevivir a costa de todo es "peligrosísima".

Preguntada por las críticas que ha vertido en los últimos años contra el PP de Rajoy, Álvarez de Toledo ha explicado que ella ha denunciado y mirado con preocupación "los momentos difíciles" que el partido ha vivido. En este punto, ha señalado que tiene competidores en un espacio que antes dominaba hegemónicamente y que ahora hay que intentar sumar fuerzas y que "lidere con el máximo de escaños posibles" evitando que se pierdan en sitios por divisiones innecesarias".

A su juicio, el liderazgo de Casado cambia "mucho" la perspectiva, y por eso ha decidido entrar de nuevo en política. "No me hubiera metido otra vez en política si no creyera en que el PP va a hacer y decir lo que debe hacer, y en Cataluña es de una máxima firmeza contra el nacionalismo, la xenofobia y la segregación".