Ábalos subraya que abrir una nueva investigación "depende de la propia CIAF" puesto que es "independiente"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha subrayado que la apertura de una nueva investigación sobre el accidente de Angrois por parte de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), como reclama la Comisión Europea al Gobierno español, "depende" de ese propio organismo, puesto que es "independiente".

Así se ha pronunciado después de que, este miércoles, quien fue el encargado de la investigación de la CIAF sobre el siniestro en el que murieron 80 personas asegurase que planteó a la ministra de Fomento, Ana Pastor, la idoneidad de iniciar de nuevo la investigación. "Me dijo: 'no, no, esto está ya acabado, presentado y liquidado", ha afirmado Vicente Rallo en el Congreso que le respondió la actual presidenta de las Cortes.

Después de esto, fuentes del entorno de Pastor han negado este extremo y han exigido una rectificación, ante lo que el expresidente de la CIAF se ha desdicho, a través de una nota de prensa y también en la misma comisión del Congreso en la que horas antes había comparecido.

A este punto se ha referido Ábalos al ser preguntado en una rueda de prensa en Santiago, donde ha constatado que Rallo "se ha personado para desmentir" la información. "Dice no haber dicho eso", ha apuntado.

Además, el titular de Fomento ha recordado los tres puntos fundamentales que abordó en una reunión en septiembre con las víctimas del descarrilamiento en julio de 2013. En lo referente a la reapertura de la comisión, se ha limitado a indicar que "depende de la propia comisión", cuya postura es contraria a una nueva investigación del siniestro.

En cuanto al cese de personas a las que el juez que investiga la causa atribuye responsabilidades, ha remitido al cese del director de seguridad en la circulación de Renfe, Antonio Lanchares. "No tenemos responsables de aquel momento", ha destacado, si bien otros dos altos cargos de Adif siguen en sus puestos.

En lo relativo a pedir perdón, se ha mostrado favorable a "asumir" lo ocurrido en nombre del Gobierno de España, pero "cuando haya descargado" o "atendido todas las peticiones".

UNA ÚNICA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Asimismo, el ministro ha incidido en que tiene "mucha inquietud en profundizar en la política de seguridad" y también en "garantizar la independencia" de las investigaciones de accidentes.

Por eso, ha anunciado su intención de "unir todas" en "una única", sobre los siniestros ferroviarios, marítimos, etcétera. A ese órgano, ha finalizado, habrá que dotarlo de recursos. "Esa es la apuesta que tenemos", ha resuelto.