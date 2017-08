ATENTADOS. LA FISCALÍA PIDE PRISIÓN PARA LOS CUATRO DETENIDOS, QUE CULPAN DE TODO AL IMÁN

Google Plus

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió este martes prisión incondicional sin fianza para los cuatro presuntos yihadistas detenidos por los atentados de Cataluña que prestaron declaración hoy y que atribuyeron la idea de los ataques terroristas de la semana pasada al imán Abdelbaki es Saty.

Según informaron fuentes jurídicas, la Fiscalía imputa a estos detenidos los delitos de integración en organización terrorista, asesinato terrorista, estragos y tenencia de explosivos, por lo que desoyó así las diversas versiones que dieron los detenidos para desvincularse de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y culpar de todo al imán.

De acuerdo con las citadas fuentes, Mohamed Houli, el superviviente de la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) que sirvió a los yihadistas de laboratorio para fabricar bombas, se reafirmó en su testimonio a los Mossos d'Esquadra, en el sentido de que la banda pretendía atentar contra monumentos, aunque no mencionó expresamente la Sagrada Familia, y que él conocía los planes desde hace dos meses.

También dijo que sabía que el imán de Ripoll tenía intención de inmolarse. Según fuentes jurídicas, Houli hizo estas afirmaciones con una actitud "compungida" y "hablando bajito" desde una silla de ruedas, si bien se le proporcionaron vestimentas distintas al pijama hospitalario que traía.

COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Al mismo tiempo, Houli, y sobre todo el siguiente compareciente, Driss Oukaber, culparon de todo al imán de Ripoll. Oukaber cambió su versión inicial de que su hermano Moussa, muerto a tiros por los Mossos tras el atentado de Cambrils, le había robado la documentación para alquilar la furgoneta del atropello de la Rambla. Esta vez reconoció haberla alquilado él mismo, pero lo atribuyó a que le dijeron que era para una mudanza, y se desvinculó totalmente de intenciones violentas.

El tercer detenido que declaró, Mohamed Alla, también hermano de otro de los terroristas abatidos en Cambrils, le atribuyó igualmente a éste último, Said, ser el usuario habitual del Audi 3 con el que se perpetró dicho atentado, y aseguró que él sólo puso a su nombre el seguro del coche.

Finalmente, el último en declarar, Salah el Karib, quien compró desde su locutorio billetes de avión para los terroristas, aseguró que él se limitaba a adquirir billetes a cambio de una comisión a quienes le pedían hacerlo por no tener ellos mismos tarjeta de crédito.

