ASOCIACIÓN MILITAR DENUNCIA QUE LA “VULNERACIÓN” DE LA CONCILIACIÓN EN LAS FAS ES UNA PRÁCTICA “HABITUAL”

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) denunció este martes que la “vulneración” de las medidas de conciliación profesional y militar en el ámbito castrense es una práctica “habitual”.



ATME emitió un comunicado para denunciar la situación de una legionaria (miembro de la asociación) sancionada con tres días sin sueldo por no asistir en su base de Viator (Almería) a los fastos de celebración de la Inmaculada el pasado día 8 de diciembre porque no tenía con quien dejar a su hija.

El colectivo destacó que este tipo de “vulneraciones” no son “casos aislados”, como lo demuestra el volumen de denuncias elevadas al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) referidas a esta cuestión.

Además, ATME subrayó que la perífrasis ‘necesidades del servicio’ “no puede ser una constante excusa para que se vulneren los derechos de los militares en la conciliación familiar” y que bajo la misma no puede situarse un desfile.

Por último, exigió la necesidad de acabar con este tipo de situaciones, puesto que “son personas junto con sus familias las que sufren el calvario de pedir medidas de conciliación familiar y acucian los constantes problemas que le surgen en las unidades”.



