(AMPLIACIÓN) RAJOY LLAMA A PUIGDEMONT PARA HABLAR “ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE” DEL ACCIDENTE DE BARCELONA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habló esta mañana con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para mostrar su consternación por el accidente ferroviario de Barcelona y, según dijo, en ningún momento hablaron sobre el pulso independentista.

“He hablado única y exclusivamente del accidente y le he transmitido el pésame del Gobierno”, afirmó el jefe del Ejecutivo central en el Salón de Tapices del Palacio de La Moncloa, donde este viernes hizo balance del curso político antes de las vacaciones de verano y a dos meses de la fecha anunciada por Puigdemont para celebrar el referéndum unilateral.

Rajoy comenzó su intervención de este viernes recordando a las personas que han resultado heridas en este accidente y les deseó “a todos una pronta recuperación”. Explicó que al hablar esta mañana con el presidente de la Generalitat se puso a su disposición, al tiempo que ambos manifestaron su “colaboración” mutua en este caso, que es “leal y plena”, con el objeto de que se recupere la normalidad “a la mayor celeridad”.

Aunque este tema no fue objeto de la conversación, en la rueda de prensa Rajoy quiso dejar bien claro a Puigdemont que "nadie puede pretender que negocie la ruptura de una Constitución" que no es patrimonio ni del Gobierno, ni del Parlamento, sino del conjunto de todos los españoles. Sobre cualquier otro asunto, remarcó, estará “siempre” dispuesto a dialogar con el dirigente catalán.

Además, el presidente del Gobierno dijo tener la “convicción” de que en el “grueso de las decisiones importantes, y la más importante es la defensa de la soberanía nacional, estaremos en acuerdo total con el PSOE”, pese a su tensa relación con Sánchez, que este mismo miércoles pidió su dimisión tras declarar en la Audiencia Nacional por la trama Gürtel.

Preguntado por un posible adelanto electoral en Cataluña, explicó que la competencia en este sentido es del presidente de la Generalitat y calificó de “noble, honorable y valiente” el comunicado que este jueves lanzó la patronal catalana, Fomento del Trabajo, que dijo que la actitud de la Generalitat ante el 1-O supone “un golpe de Estado”.

Aseguró que no conoce las intenciones de Puigdemont, pero apuntó que como presidente tiene que velar por el cumplimiento de la ley. “Si quiere celebrar elecciones autonómicas, puede hacerlo”, pero “si quiere liquidar la legalidad, no puede hacerlo”, apostilló.

SANTAMARÍA HABLA CON JUNQUERAS

Además de la llamada de esta mañana entre Rajoy y Puigdemont, la ‘número 2’ del Gabinete del jefe del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, dialogó también con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, sobre el accidente del tren en Barcelona.

Sáenz de Santamaría también se encargó de informar a Patxi López (PSOE) y a Miquel Iceta (PSC), así como a Inés Arrimadas y José Manuel Villegas, de Ciudadanos, del recurso de inconstitucionalidad que esta mañana el Gobierno ha presentado contra la reforma del Reglamento que facilita la ‘ruptura exprés’.

Fuentes gubernamentales explicaron que la interlocución entre la vicepresidenta y PSOE y Ciudadanos es permanente y se está trabajando “bastante bien” en este sentido y recalcaron que a cada nuevo acto de la Generalitat, el Ejecutivo central dará la correspondiente respuesta.

Por último, las mismas fuentes consideraron que en la preparación del referéndum del 1-O hay mucha “rumorología”, algo que va en detrimento de la “oficialidad” de la que los independentistas presumen.

