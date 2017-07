(AMPLIACIÓN) MADINA DEJA EL ACTA DE DIPUTADO

- Desea “la mayor de las suertes” a Sánchez y dice que “siempre” estará para el PSOE. Eduardo Madina ha comunicado que, a partir del mes de septiembre, dejará de ser diputado en el Congreso, según informó este viernes el Grupo Parlamentario Socialista. El parlamentario vasco ha tomado la decisión de iniciar una nueva etapa profesional que nada tendrá que ver con la actividad política e institucional.

Madina fue elegido por Madrid en las últimas elecciones generales y apostó abiertamente por la candidatura de Susana Díaz en las pasadas elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE.

Tras la victoria de Pedro Sánchez, quien también le venció en las primarias de 2014, Madina no ocultó su incomodidad con la nueva dirección.

Según un comunicado del propio Madina distribuido por el Grupo Socialista, el diputado vasco deseó “la mayor de las suertes tanto a Pedro Sánchez como al PSOE”, “un partido fundamental en el desarrollo de nuestro país que siempre me tendrá a su disposición”. “Sus valores y sus principios seguirán siendo los míos y, como siempre han hecho, continuarán guiando mi vida”, añade.

Madina comunicó a la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, que dejará de desempeñar su actividad como diputado pese a que reconoce que “representar a una parte de nuestra sociedad a través de las razones de la socialdemocracia, ha sido el mayor honor que me ha concedido el PSOE y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que confiaron en él”.

Quien intentó liderar el PSOE en 2014 afirma que “trabajar al lado de mis compañeros y compañeras del Grupo Socialista, a lo largo de todo este tiempo, me ha dejado suficientes muestras de calidad humana, talento y capacidad como para saber que he tenido el enorme privilegio de formar parte de un grupo absolutamente excepcional”. “A todos ellos, muchísimas gracias por tanto”, concluye Madina.

Tras conocerse esta renuncia, a través de un mensaje en Twitter el Grupo Parlamentario Socialista deseó "toda la suerte del mundo" a Madina. "Gracias por todos estos años en el grupo, por tu talento y tu trabajo", indica.

El político socialista vasco ha sido diputado en cuatro de las cinco últimas legislaturas (VIII, IX, X y XII), salvo la XI, conocida como la 'breve', en la que se quedó a las puertas por los malos resultados electorales del PSOE.

