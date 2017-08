(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO CONTEMPLA “TODOS LOS ESCENARIOS Y RESPUESTAS” DENTRO DE LA LEY PARA IMPEDIR EL REFERÉNDUM

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dejó claro este miércoles que se tienen previstos “todos los escenarios” y “todas las respuestas” que permiten las leyes y el Estado de Derecho para impedir la celebración del referéndum independentista previsto para el próximo día 1 de octubre.

Así lo anunció Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de carácter extraordinario convocado para analizar la crisis que atraviesa el aeropuerto de Barcelona por la huelga indefinida de los empleados de Eulen desde el lunes, a la que el Ejecutivo ha respondido con el incremento de agentes de la Guardia Civil.

Méndez de Vigo dijo ignorar si la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de no modificar el orden del día de la reunión celebrada esta mañana, que evita el inicio de la tramitación de la ley del referéndum, obedece a una estrategia para reducir la capacidad de maniobra del Ejecutivo de impedir la celebración de la consulta.

Aseveró que el Gobierno tiene estudiados “todos los escenarios” y contempladas “todas las vías de actuación” para defender la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y el Estado derecho. “El Gobierno está tranquilo porque ley y la razón están de su parte”, dijo.

A su vez, Méndez de Vigo ironizó con el hecho de que el independentista es un proceso “sin”: “sin convocatoria, sin censo, sin funcionarios, sin urnas, sin papeletas, sin presupuestos, sin apoyo internacional y hoy sin calendario”.

Reiteró que el referéndum “no se celebrará” y manifestó que el Gobierno actuará “con firmeza y proporcionalidad” dentro del Estado de Derecho para evitar que haya urnas. También confirmó que el Gobierno impugnará la ley del referéndum en el momento en que comience su tramitación.

OFERTA DE DIÁLOGO

El portavoz del Gobierno reafirmó la disposición del Gobierno a dialogar con la Generalitat, si bien comentó la dificultad de mantener un cauce de comunicación con quienes no contemplan otra opción que celebrar un “referéndum ilegal que no permite en la Constitución”.

Por su parte, animó al PSOE a “trabajar en serio” ante el desafío independentista y atribuyó a “los golpes de calor” propios del verano las alusiones hechas por diferentes miembros de ese partido a la posibilidad de definir a Madrid como nación o a la “sobredimensión” en España de la crisis institucional en Venezuela.

Tras afirmar que “la equidistancia no es buena”, valoró el apoyo que el PSOE ha ofrecido al Gobierno para afrontar el desafío independentista catalán.

Por último, mostró la preocupación del Gobierno ante el hecho de que “los radicales de extrema izquierda” de la CUP se “hayan apropiado de la agenda política en Cataluña”.

