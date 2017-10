(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. NURIA PARLON DIMITE DE LA EJECUTIVA DEL PSOE POR APLICARSE EL 155

- Se lo comunicó a Sánchez antes del manifiestos contrario al 155 que firma con otros alcaldes. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Nuria Parlon, ha dimitido como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE por no estar de acuerdo con el respado de los socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar el desafío independentista liderado por Carles Puigdemont.



Según informaron a Servimedia fuentes socialistas, Parlon trasladó a primera hora de esta tarde al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su decisión de dejar la Ejecutiva y de dimitir por tanto como secretaria de Cohesión e Integración.

Le envió una carta esta tarde antes de que se publicara un comunicado de varios alcaldes del PSC -de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers y Castellar del Vallès)–, entre los que está Parlon, pidiendo al PSC que no apoye la aplicación del artículo 155.

En el texto expresan su "más radical desacuerdo" contra el uso del 155 en Cataluña, que respalda plenamente el PSOE, y se oponen "frontalmente" a la solución adoptada por el Gobierno de Rajoy e instan a abrir una negociación política para "reconducir el conflicto” en Cataluña.

Además, la alcaldesa de Santa Coloma publicó un mensaje en su perfil de Twitter en el que dice que “el 155 no es la solución” porque “amplifica fractura emocional y territorial entre Cataluña y España”. “Necesitamos abrir otro camino sin demora”, expresó después de haber hecho llegar a Ferraz su dimisión.

Desde la Ejecutiva del PSOE, según un comunicado, Sánchez le agradeció “la labor desempeñada” y le trasladó a Parlón “todo su afecto y apoyo como miembro del partido hermano en Cataluña, el PSC”. Añade el comunicado del PSOE que, “dada la situación actual de máxima tensión en Cataluña respetamos la decisión de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet de no formar parte de la dirección de la CEF”.

Fuentes de la dirección de PSOE indicaron a Servimedia que la sustitución de Parlon no es un tema “urgente” y que se abordará en la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva del lunes qué miembro de la dirección asume su cartera.

Parlon se sumó como un miembro más de la Ejecutiva de Sánchez en su segunda etapa al frente del PSOE después de haber sido un importante activo en Cataluña durante la campaña de primarias. Su nombramiento en junio como secretaria de Cohesión e Integración del PSOE le llevó a renunciar a su posición como vicepresidenta del PSC.

