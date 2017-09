(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO DA POR DESACTIVADO EL 1-O: “LOGÍSTICAMENTE YA NO SE VA A CELEBRAR”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, insistió este jueves en que el referéndum de autodeterminación que promueven los responsables de la Generalitat “logísticamente ya no se va a celebrar” y reiteró “la mano abierta” de Mariano Rajoy si los independentistas dan marcha atrás en su empeño y vuelven al respeto a la legalidad vigente.

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte se expresó en estos términos en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, al valorar la declaración institucional que pronunció ayer Rajoy para recalcar que Puigdemont y sus socios aún “están a tiempo de evitar males mayores” si “renuncian de una vez a esta escalada de radicalidad y desobediencia”.

El presidente del Gobierno lanzó este mensaje tras la operación contra el referéndum ilegal del 1-O que desarrolló ayer la Guardia Civil por orden del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que se saldó con 14 detenidos y 41 registros y con la intervención de cerca de 10 millones de papeletas en una nave industrial de Bigues i Riells.

El portavoz del Ejecutivo hizo especial hincapié en que los registros y las detenciones de ayer “no las ha hecho el Gobierno”, sino la Policía Judicial con el mandato de un juez. “Eso es el Estado de Derecho y eso no le puede sorprender a nadie. Lo raro sería que ante la desobediencia, la Justicia no reaccionara”, argumentó.

“SEGUIR HABLANDO”

Dicho esto, destacó el carácter pedagógico y “de mano abierta” de la declaración institucional que pronunció ayer Rajoy, al tiempo que aseguró que “logísticamente este referéndum ya no se va a celebrar”. “¡No sigan ustedes en la línea de ruptura de la convivencia, vamos a volver a la ley y vamos a seguir hablando!”, reclamó a los independentistas.

Denunció que la CUP esté “imponiendo” al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su “programa de máximos”, donde viene recogida la declaración unilateral de independencia. “Yo les digo que pretender ser independiente es una pretensión política que uno puede tener, pero tiene que hacerlo dentro de la ley”.

Por ello, Méndez de Vigo emplazó a Puigdemont a quitarse las “máscaras” para asumir que “el derecho a decidir no existe” y acudir al Congreso de los Diputados a debatir y buscar mayorías. “La Constitución se puede modificar”, le recordó.

En este punto, reiteró la satisfacción del Gobierno por el respaldo del PSOE y de Ciudadanos frente al desafío secesionista. También dijo que le parece “bien” la propuesta de los socialistas para crear una comisión que estudie la reforma del modelo territorial, aunque puso todo el énfasis en que “lo importante es saber qué es lo que quieres reformar”.

REFORMA CONSTITUCIONAL

En este sentido, Méndez de Vigo reconoció que “eso” el Gobierno “no lo acaba de ver claro” porque los socialistas no se lo han explicado. En cualquier caso, subrayó que es “correcto” abordar este tema y lo “lógico” sería que “todo el mundo se sumara” a este foro.

Sobre la imagen exacta del 1-O, reconoció que desconoce “lo que va a pasar”, pero mostró su deseo de que impere “lo razonable y la convivencia”. Lo que está sucediendo en estos momentos, prosiguió, “no es propio de sistemas democráticos y lo bueno sería que todo esto cesara y que los dirigentes políticos no azuzaran”.

Por último, denunció la actitud “extraña” que está adoptando Unidos Podemos en torno a Cataluña, al decir en primer lugar “que esto era una movilización festiva y ahora poniéndose del lado de los secesionistas”. “Ayer el señor Iglesias tardó una hora en llamar a alguien que está a disposición judicial preso político cuando han paso muchos años sin que diera esa definición a los de su país de referencia”, criticó.

