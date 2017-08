(AMPLIACIÓN) ATENTADOS. UNA CÉLULA TERRORISTA RADICADA EN ALCANAR COMETIÓ LOS ATENTADOS TRAS SEMANAS DE PREPARACIÓN

Google Plus

- Los Mossos tienen identificados a la mayoría de los implicados, incluidos tres de los cinco abatidos en Cambrils. Una célula terrorista con piso en Alcanar (Tarragona), compuesta por alrededor una decena de personas, es la responsable de los atentados cometidos en La Rambla de Barcelona y el paseo turístico de Cambrils, en los que 14 personas fueron asesinadas y más de un centenar resultaron heridas.

El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, dio estas explicaciones durante una rueda de prensa en la Consejería de Interior de la Generalitat, después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Cataluña, Carles Puigdemont, encabezaran una reunión de seguimiento de los atentados entre todas las administraciones y las fuerzas de seguridad.

Trapero confirmó que la información recabada hasta el momento prueba que los atentados están vinculados "directamente" con la explosión que la madrugada del jueves se había producido en un piso de Alcanar por exceso de gas, donde los terroristas tenían su centro de operaciones y al parecer disponían de material para preparar "un atentado o varios" con bombonas de butano o explosivos.

De hecho, desveló que la investigación policial se centra actualmente en la identificación de las personas implicadas en la explosión del edificio de Alcanar y en la de los cinco terroristas de Cambrils. Los Mossos ya conocen los nombres de tres de ellos, pero Trapero explicó que aún no pueden hacerse públicos.

Además, la Policía autonómica tiene identificadas y detenidas a tres personas relacionadas con la gestión del alquier de los tres vehículos utilizados en los atentados: la furgoneta Fiat utilizada en el atropello de Barcelona, otra furgoneta similar encontrada en un polígono industrial de Vic y un Audi 3 empleado en el atropello de Cambrils.

CUCHILLOS Y UN HACHA

Los tres vehículos han sido desplazados al depósito y están empezando a ser analizados en busca de huellas dactilares y cualquier material relevante. De momento, en un primer análisis, han aparecido cuchillos y un hacha en el coche que los cinco terroristas de Cambrils estrellaron en el paseo marítimo. De hecho, con uno de los cuchillos hirieron en la cara a un viandante.

Los Mossos han cerrado el "vínculo" entre todos los lugares relacionados con los atentados: el atropello de Barcelona, el ataque de Cambrils, la vivienda de Alcanar y las tres detenciones practicadas en Ripoll.

Trapero indicó que los atentados "se estaban preparando hace un tiempo" en el domicilio de Alcanar. Todavía no se sabe si lo planeaban "hace un año o seis meses" pero garantizó que seguro trabajaban en ellos desde hace "más de una semana" por el material del que disponían y los hechos de las últimas veinticuatro horas.

"Está por determinar el número de personas que conformaban esta grupo, pero la mayoría ya estan identifcados", dijo. La explosión de Alcanar de madrugada habría acelerado o cambiado los planes de los terroristas, dado que el atropello de Barcelona se produjo a las pocas horas y después se realizó el de Cambrils "de forma un poco más rudimentaria".

LA AGENTE QUE INTERVINO, IMPACTADA

Sobre el ataque en esta ciudad costera, el major de los Mossos destacó que los terroristas atropellaron a varias personas, incluida una mujer que ha fallecido esta mañana tras permanecer varias horas en estado crítico. Además, hirieron a un viandante en la cara con un cuchillo e intentaron pasar por encima de una patrulla policial.

De hecho, una agente de los Mossos fue quien disparó y mató a cuatro de los cinco terroristas, según informó Trapero, quien subrayó que pese a ser una profesional preparada para este tipo de hechos se encuentra impresionada por haber acabado con la vida de los criminales. También confirmó que los terroristas vestían "cinturones que simulaban ser artefactos explosivos" pero que se han comprobado falsos.

Ninguno de los terroristas identificados hasta el momento tenía antecedentes policiales por terrorismo. "Hoy por hoy tampoco está identificado" el autor material del atentado de Barcelona, la persona que conducía la furgoneta que arrolló a más de un centenar de personas. Los Mossos esperan que sea uno de los dos terroristas abatidos en Cambrils pendientes de identificar, aunque no existen "certezas" al respecto.

