GÜRTEL. “ABSOLUTAMENTE”, LA PALABRA FETICHE DE RAJOY PARA APORTAR CONTUNDENCIA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, se apoyó hoy en la palabra “absolutamente” en más de 15 ocasiones para mostrarse contundente en su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’.

Rajoy echó mano en reiteradas ocasiones de esta palabra para aportar tono de firmeza a su exposición, tanto para negar “absolutamente” algunas de las acusaciones como para mostrarse “absolutamente” seguro de alguna de sus declaraciones.

Hasta en cuatro ocasiones el líder del PP dijo que los datos que le planteaban eran “absolutamente falsos”. Dijo que "en absoluto" tenía conocimiento de los datos contables del partido porque su responsabilidad era política. También aseguró estar "absolutamente convencido" de sus afirmaciones y se declaró "absolutamente incapaz" de aportar algún detalle.

En varias ocasiones utilizó también el adverbio "perfectamente" con ese mismo objetivo de aportar cotundencia a sus respuestas, afirmando que recordaba "perfectamente" lo que estaba relatando e incluso "con meridiana claridad".

Hubo también varios "no me acuerdo", acompañados de un "francamente", "no lo sé", "que yo recuerde, no" o "ni la más remota idea" sobre cuestiones concretas que le preguntaban los abogados.

Rajoy se mostró visiblemente incómodo durante el interrogatorio del abogado de la asociación Adade, José Mariano Bermúdez de Lugo, dando leves golpes con la mano en la mesa.

De hecho, el presidente de la sala, Ángel Hurtado, se vio obligado en varias ocasiones a llamar la atención tanto al abogado de Adade como al del extesorero del PP Luis Bárcenas, por sus interrupciones, y también al propio Rajoy para pedirle que no comentara las preguntas que le formulaban.

Rajoy llegó a comentar que el razonamiento de ese abogado en una de las preguntas no le parecía "muy brillante", lo que generó risas en la sala, y a sugerirle que quizá se había equivocado de testigo, momento en el que intervino Hurtado para parar el intercambio de reproches.

El presidente se mostró irónico cuando dijo al abogado que "las cosas son como son y no como a uno le gustaría que fueran". El abogado pidió sin éxito amparo al presidente del tribunal por considerar "impertinente" la respuesta de Rajoy a sus preguntas.

Fiel a su estilo, Rajoy apeló a su condición de gallego para justificar una de sus respuestas. A cuento del 'sms' a Bárcenas, dijo que "hacemos lo que podemos significa hacemos lo que podemos", aunque después precisó que implicaba no hacer "nada que pudiera perjudicar a ningún proceso".

Preguntado por un viaje a Canarias con su familia, Rajoy aseguró que lo pagó el partido "hasta dónde yo sepa" y, requerido de nuevo, precisó que sabe "hasta el final".

Cuando el abogado le reprochó sus respuestas "a la gallega", Rajoy respondió con soltura: "La contestación tiene que ser gallega, porque no podría hacerla riojana".

