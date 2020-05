8 ideas que puedes hacer en cuarentena si amas los viajes

Contenido patrocinado

¿Te gustaba mucho viajar pero ahora no lo puedes hacer por culpa del Coronavirus? Tranquilo, te comprendemos y estamos aquí para ayudarte. Para que no dejes de lado tu afición a los viajes, te vamos a dar una serie de ideas que te permitirán sentirte un poco más cerca de los viajes hasta que todo esto pase. Es verdad que al principio solo podrás viajar por el país, pero seguro que dentro de poco también podrás realizar viajes al extranjero. Mira tus fotos Ahora que no puedes viajar, no hay nada mejor que podemos recordar lo mucho que has disfrutado hasta el momento con tus vacaciones. Te propongo ver tus fotos poco a poco para recordar viejos tiempos y pensar que estás en ese mismo momento de vacaciones. Te recomiendo no ver todas las fotos corriendo y en un mismo día, sino ver cada día un destino para cogerle más sabor a las vacaciones. Con esto lo que conseguirás es tener cosas que hacer todos los días de la cuarentena y en consecuencia podrás superar mejor el mono de no poder salir de casa, gracias a tus recuerdos con la ayuda de las fotos. Es verdad que se suelen disfrutar más las fotos en papel, pero las digitales también te pueden traer muy buenos recuerdos, sobre todo si las acompañas con vídeos de los momentos más divertidos de las vacaciones. Chatea por el mundo Si te gusta conocer lugares y gente nueva por todo el mundo, ahora lo tienes fácil. Ya sé que no puedes salir de casa, pero puedes descubrir lugares nuevos gracias a los chats. Por ejemplo, TerraChat.org es una gran herramienta para chatear en cualquier parte del mundo sin movernos de casa. Solo hay que entrar en el canal adecuado y comenzar a chatear. A través de los chats podrás encontrarte a gente de todo tipo, solo tienes que encontrar a gente que te interese y comenzar a disfrutar de unas vacaciones virtuales. Si lo tomas como una experiencia nueva, puede que hasta te diviertas mucho. Es más, muchas personas que están usando este medio, están encontrando a gente muy interesante. Si consigues hacer amigos, no solo te podrán recomendar los mejores lugares de la zona, sino que puede que ya tengas un destino para irte de vacacione en el futuro y así conocer a esa persona con la cual te llevas tan bien a través del chat. Busca ofertas de vuelos Si tienes claro que quieres viajar después de la crisis del Coronavirus, puede ser un buen momento para comenzar a buscar posibles ofertas de vuelos que te puedan interesar. Se ha demostrado que las aerolíneas se quieren recuperar rápido del fuerte impacto económico, lo que quiere decir que están lanzando ofertas realmente importantes para conseguir nuevos clientes y evitar que los clientes tengan miedo de montar en avión. Es verdad que todavía no está claro cuando se podrá comenzar a viajar en avión, pero seguramente para este verano se pueda viajar a nivel nacional sin problemas. Otra cosa es hacerlo a nivel internacional, en cuyo caso puede que las vacaciones haya que retrasarlas como mínimo a finales de verano o incluso a otoño. Pero recuerda, si buscas y comparas a través de diferentes aerolíneas que venden sus billetes online, te puedo asegurar que podrás conseguir buenos precios. Así podrás viajar más barato en el futuro y en consecuencia recuperar el tiempo perdido que te ha robado el Covid-19. Visita páginas de viajes Otra manera interesante de viajar sin salir de casa y sin tener que gastar dinero es visitar webs dedicadas al mundo de los viajes. Gracias a webs como Viajar365 podemos conocer lugares que de otra manera nunca habríamos conocido. Con este tipo de webs podemos conocer destinos tanto nacionales como internacionales. Además puede ser una buena herramienta para apuntar en nuestra agenda de futuros viajes posibles destinos a valorar. Por supuesto, en este tipo de webs no solo podemos encontrar ideas para viajar, sino que también podemos encontrar consejos y lugares interesantes que visitar durante las vacaciones. Son una buena herramienta para dejar volar nuestra imaginación y en consecuencia tener la sensación de estar un poco más alejados de la dura realidad que estamos viviendo. Busca información de posibles destinos Para que la mente quede libre, es importante buscar información de los destinos a los cuales quieres viajar una vez que todo esto pase. Si sabes donde quieres viajar, todo te resultará mucho más fácil. Recuerda, a la hora de viajar no solo hay que ir a los lugares más importantes de la ciudad, sino que hay rincones menos conocidos que también merecerán la pena. Ahora que tienes tiempo, te recomiendo buscarlos y te aseguro una muy buena experiencia. Prepara el equipo para los viajes También puede ser un buen momento para ir preparando el equipo para irte de vacaciones. Supongamos que quieres hacer turismo natural, pues te recomiendo comprar unos buenos prismáticos como los que leemos en esta guía de prismáticos Zeiss. Unos buenos prismáticos te permitirán ver las cosas lejanas con facilidad y no perderte nada. Pero también puedes adquirir otros bienes que te vendrán muy bien en el futuro como maletas, ropa de viaje… piensa que actualmente los precios son más baratos porque la demanda es mucho más baja. Esto se traduce en que es una gran oportunidad para preparar el equipo en el futuro. Haz visitas virtuales Otra opción para viajar sin salir de casa es apostar por las visitas virtuales. La realidad virtual puede ser nuestra amiga y darnos la sensación de que estamos en otro lugar cuando realmente estamos en casa cumpliendo la cuarentena. Hay muchas opciones entre las que elegir, aunque los museos suelen ser los más visitados a través de este tipo de tecnología. También puedes visitar espacio naturales… hay muchas opciones entre las que elegir. La ventaja es que nos da la sensación de aislarnos de la realidad, lo que hace que el confinamiento se pueda llevar mucho mejor.