“A mí también me acosaron sexualmente”, miles de mujeres rompen su silencio en la red

“Cuando tenía 18 años un tío me metió en el portal de mi casa a punta de navaja. Me tiró al suelo e intentó violarme”. "Manoseada, estrechada contra alguien y besada en el cuello por un compañero de trabajo". “Un productor con complejo de Napoleón me sedó y luego abusó de mí. Tenía 26 años”.

Miles de mujeres en Twitter y Facebook estallan contra el acoso sexual silenciado. Tras los últimos escándalos de acosos consentidos en las más altas esferas de Hollywood, más de medio millón de mujeres han decidido dar un paso al frente y hablar abiertamente de sus historias y experiencias de acoso con el hashtag #metoo.

La campaña comenzó el domingo por la noche con un tuit de la actriz de Embrujadas Alyssa Milano, que animaba a las chicas a utilizar el término y contar situaciones laborales o personales donde hayan sido agredidas o menospreciadas por el mero hecho de ser mujer.









If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 de octubre de 2017









Tras el mensaje de Milano, en menos de 24 horas Twitter ha registrado más de 500.000 respuestas con la etiqueta #MeToo con experiencias de los usuarios contando tocamientos, coacciones, comentarios y agresiones.







#YoTambién he sido acosada por directores y editores de revistas culturales en Colombia. Será hora de denunciarlos?#MeToo — Dr. García delaTorre (@Caidadelatorre) 17 de octubre de 2017













#MeToo Cuando a los 12 años un señor se masturbó delante de mí en el autobús urbano mientras me guiñaba y hacía movimientos con la lengua.

— Ajolote Psicólogo (@psyxolotl) 17 de octubre de 2017













#MeToo una vez, tuve que renunciar a un trabajo.. Un viejo baboso con halitosis estaba convencido de que iba a tener algo conmigo — Aldrina Valenzuela (@aldrinavalenz) 16 de octubre de 2017













#MeToo. La primera vez, con 4-5 años. No recuerdo casi nada de esa época pero sí aquello como si estuviera grabado a fuego. Y sabor y olor. — Meriuán (@meryone) 17 de octubre de 2017









La historia de Kaya Jones de las Pussycat Dolls

La ola de confesiones en la red ha destapado grandes casos de acosos y abusos que hasta ahora habían permanecido silenciados en el mundo de la canción y el cine.

Uno de los casos más sonados ha sido el de Kaya Jones, integrante del exitoso grupo Pussycat Dolls, que ha decidido destapar toda una red de relaciones y abusos detrás de célebre grupo liderado por Nicole Scherzinger. Según ha declarado, detrás de la fama y el éxito existía toda una “red de prostitución”.

"Mi verdad es que no estaba en un grupo de chicas, estuve en un círculo de prostitución. Cantamos y fuimos famosas mientras todos se quedaban con el dinero que ganábamos", relató la cantante a sus seguidores, que admitió que para permanecer en el grupo obligaban a las chicas a “dormir con quien te dicen”.

"Trataron de silenciarnos, pero nos hizo más fuertes. Trataron de drogarnos, pero estábamos muy despiertas. Trataron de dejarnos en una lista negra, pero nuestros fans nos siguieron. Ya no somos niñas", agregó, asegurando que nunca antes denunció por constantes amenazas. “Me dijeron que si hablaba terminaría muerta o mi carrera se arruinaría”





Un fenómeno que comienza denuncias por Harvey Weinstein

La campaña llega a las redes sociales como cúlmen a una semana plagada de escándalos de acoso sexual en Hollywood, todas con la figura del productor Harvey Weinstein en el centro del huracán. Sobre el magnate y productor han caído al menos 40 denuncias de actrices de Hollywood de acosos, coacciones y situaciones de abuso algo que, según cuentan, era aceptado y conocido por todos.

Entre las supuestas víctimas de Weinstein se encontrarían Zoë Brock, Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie. Otras como Lena Dunham, Brie Larson, América Ferrera o Meryl Streep han prestado su apoyo a la denuncia. La propia Angelina escribió un email al New York Times para explicar cómo una "mala experiencia" en su juventud con el productor Weinstein la llevó a no volver a trabajar con él.