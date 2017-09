Lo que se juega TVE con la vuelta de Operación Triunfo

Operación Triunfo puede ser de nuevo la gallina de huevos de oro para TVE o la confirmación de su bajada a los infiernos. La cadena ha anunciado el regreso del show que tantas alegrías le dio para principios de octubre con Mónica Naranjo como jurado estrella y Noemí Galera como directora de la academia. Una vuelta con olor a naftalina en la que apuestan todo a una carta tras los sonoros fiascos de “Reinas”, “iFamily”, “La sonata del silencio”, o “El final del camino”.





Malos datos

Y es que la vuelta de Operación Triunfo a Televisión Española no es un estreno más. Hubo un tiempo en el que un cuarto de población del país se pegaba a la pantalla para ver la uno. Entonces una joven con mirada tierna llamada Rosa cantaba Unchained Melody y en los salones españoles se reunían más de 12.000.000 millones de espectadores para escucharla, con una producción potente, un formato nuevo y unas historias que llenaban. TVE arriesgaba y ganaba, pero eran otros tiempos.

Hoy, la que fuese reina absoluta de la televisión no pasa por sus mejores momentos. Aunque su reallity estrella Masterchef lucha con decencia contra rivales de la talla de Tu Cara Me Suena o La Voz, grandes producciones de la talla de El Ministerio Del Tiempo no consiguen pasar la barrera de los dos millones. Tampoco mejora la otra gran apuesta de la pública, el show de Cárdenas, que prime show de La 1 que en su estreno no conseguía ni si quiera alcanzar el millón de televidentes, mientras que el mismo día Motos conseguía tres.





Suspenso en reallitys

Los reallitys de TVE tampoco pasan por su mejor momento. Fantastic Duo, No es un sábado cualquiera, El Gran Reto Musical, El Árbol de los deseos, Espinete no existe, Lolita tiene un plan o Pura Magia colman lista de fracasos de TVE es grande para 2017. Es por ello que OT puede ser el lavado de cara que tanto necesita la pública tras tanto sonoro desastre. Lo que está claro es que la pública tiene que levantar cabeza si quiere que se vuelva a apostar por ella para proyectos tan ambiciosos.

Y es que TVE no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Grandes plataformas como Netflix y HBO son los reyes ahora, confirmando la dominancia de los contenidos onlines y los sistemas de subcripción. Sin embargo, los reallities son lo único en lo que la televisión puede vencer y es por ello que OT resulta la oportunidad perfecta para atraer a casa esos hijos pródigos adictos al Internet.





Recuperar el público fan

Lo que es seguro es que la pública dispone de una oportunidad de oro para conseguir recuperar el fenómeno fan que tanto ha dado a la cadena, como las audiencias millonarias, el increíble merchandising o los palacios de deportes llenos. Y hablamos de un público fan que ha demostrado que se resigna a morir. Con OT: El Reencuentro, la cadena pública anotaba una inusual media de 3.851.000 espectadores y 21,2% de share en sus tres episodios. El concierto en el Palau Sant Jordi, broche final para la saga del reencuentro triunfito, logró superar la barrera de los cuatro millones, convirtiéndose en el show no deportivo más visto de la temporada para la cadena pública.

¿Por qué no aprovechar recuperar ese público fan que tantas alegrías y espacios podría ocupar en la parrilla de la tele pública? ¿Conseguirá TVE volver a enganchar a 12 millones de personas, vender chicles con la pegatina de los triunfitos, enviar a Eurovisión a una nueva Rosa de España en 2017? El tiempo lo dirá. Por parte de RTVE, todas las cartas están encima de la mesa.