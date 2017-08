Deja a los niños con la abuela y vete a Nerja a disfrutar de tus vacaciones

Vacaciones. Benditas vacaciones. Playa, montaña, buen tiempo, no hacer nada, comerte el mundo, disfrutar. Eso es, disfrutar de unos días, los que sean, aunque cuantos más mejor, de relax. Decir adiós al despertador, la corbata, el jefe… Y hasta a los niños.

Los patricios ya hacían turismo… No hemos descubierto nada nuevo en Benidorm. Sin embargo, no fue hasta 1920 cuando cundió la idea de que la verdadera vida no residía en el trabajo, sino en las vacaciones.

Y este es el concepto que te pone en bandeja MB BOUTIQUE HOTEL en Nerja. Un pequeño hotel de lujo a los pies de la playa de Nerja (Málaga). Ni abrir la boca te hace falta en este alojamiento. Todo detalle es poco para el cliente. Además, su concepto de ‘adults only’, una oferta que ha crecido un 41% en España en los últimos años, te asegura una absoluta tranquilidad.

Teinteresa.es ha querido hablar con Jonathan Méndez, fundador y propietario de la cadena MB Boutique Hotel, para que nos cuente de primera mano cómo funciona un hotel de lujo.





¿Cómo surgió la idea de MB Boutique Hotel?

MB BOUTIQUE HOTEL surgió después de darle muchas vueltas a la cabeza pues no era el proyecto inicial. Durante los 7 meses que duró la reforma del hotel, fue cuando empecé a plantearme qué marca quería lanzar al mercado y el concepto que quería desarrollar. En base a algunas ideas que me rondaban en la cabeza fue como comencé a darle forma a lo que ahora es MB. Sin embargo, el nombre no lo decidí hasta 2 meses antes de abrir. Barajaba varias opciones como THE MOET HOTEL y THE SUMMUM BOUTIQUE HOTEL, pero finalmente me decanté por MB BOUTIQUE HOTEL.





¿Desde cuándo se puede disfrutar de sus lujos?

El hotel está operativo desde 2015 que es cuando abrimos nuestras instalaciones. No obstante, ciertos servicios se han ido incorporando con el tiempo, cuando hemos sido conscientes con la experiencia del día a día, de esa necesidad o mejora para los usuarios.





¿Cuáles son las prioridades del hotel?

La prioridad principal del hotel es la satisfacción del cliente, cualquier cosa que pueda mejorar dicha satisfacción es nuestra prioridad.





¿Solo recomendado para adultos? ¿Por qué se tomó esta decisión?

La normativa de la junta de Andalucía no permite prohibir el acceso a menores, de ahí la recomendación para adultos. Los clientes ya conocen el concepto Adults Only, por lo que no genera ningún tipo de problema. Nuestro hotel no ofrece camas individuales, ni cunas, ni permite 3 personas en la misma habitación. Esta decisión la tomé porque MB BOUTIQUE HOTEL, en primer lugar, es un hotel pequeñito y ofrecemos a nuestros clientes tranquilidad y relax, además las habitaciones cuentan con sistemas de última tecnología como pantallas táctiles para los grifos, iluminación e incluso los clientes tienen en la habitación una tablet a su disposición, todo esto, por su elevado coste, es incompatible gestionarlo en instalaciones con menores.





¿Qué tiene este hotel que le diferencie del resto de la zona?

Principalmente la calidad y servicios propios de hoteles de 4 y 5 estrellas siendo un hotel de 3 estrellas. Es el conjunto de cosas que lo hace especial. Nadie se espera las calidades y servicios que ofrecemos en nuestro hotel, lo que genera una mayor satisfacción y fidelización de los usuarios.





¿Quiénes son sus huéspedes más habituales?

Principalmente parejas jóvenes. En cuanto al origen el 29.98% son españoles y en cuanto a los turistas internacionales los británicos son los más asiduos al hotel. Suponiendo en lo que vamos de año un 29.98% de usuarios británicos.





¿Alguna habitación “especial”?

Sí, tenemos una habitación más especial que el resto puesto que cuenta con un Jacuzzi en el centro de la habitación. Sin duda es la más solicitada, quien desee reservar un sábado esta habitación debe de hacerlo con bastante antelación o ponerse en lista a la espera de alguna cancelación. A fecha de hoy, estando en agosto, el siguiente sábado que tenemos disponible es el 3 de marzo de 2018.





¿Por qué se eligió Nerja para levantar este hotel?

Porque yo soy de Nerja, tengo aquí mi empresa y por casualidad me surgió esta oportunidad que no pude desaprovechar.





¿Cómo es dirigir un hotel de lujo?

El hotel supone un 33% del volumen de mi empresa (MENYBER) para mi dirigir el hotel, forma parte del día a día, y sea de lujo o sea estándar para mi me supone el mismo trabajo, he creado un hotel muy eficiente en todos los aspectos y que me facilita enormemente su gestión, además cuento con un personal excelente. En toda empresa lo más complicado es el personal, a día de hoy tengo en plantilla unas 125 personas trabajando, el hotel cuenta con 12 personas, por lo cual dirigir este hotel es simplemente comprobar que se cumplen con nuestros estándares de calidad y que nuestros clientes queden satisfechos.





¿Cuál es el futuro de MB Boutique Hotel?

Pues estamos trabajando en la expansión de la marca por dos vías, la vía de la franquicia para lo que contamos con una empresa líder en el sector, T4 FRANQUICIAS la cual está trabajando duro para que nuestra marca se posicione y consigamos nuevos franquiciados hoteleros y, por otro lado, la vía de inversores que desarrollamos desde nuestro departamento de expansión para ofrecer a los inversores interesantes oportunidades de negocio con rentabilidades del 6% sobre la inversión realizada.

Esperamos en 2018, tener encima de la mesa 3 nuevos proyectos y poder abrir las puertas de nuevos hoteles a primeros de 2019. No es fácil, pero estamos convencidos de que lo conseguiremos.