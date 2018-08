Xiaomi cambia la ubicación de la cámara frontal y el sensor de huellas en el Mi Mix 3

El diseño del nuevo terminal de Xiaomi, el Mi Mix 3, supondrá un cambio notable con respecto a sus predecesores. El medio 91Mobiles recoge unas fotografías del teléfono que se han filtrado en la red social china Weibo y que desvelan su nueva estética, en la cual aspectos como la cámara frontal o el sensor de huellas aún no están confirmados.

La cámara selfi, ubicada en todos los dispositivos de la línea Mi Mix en la parte inferior de la pantalla, presumiblemente cambiará su ubicación, dado que el marco inferior del teléfono desaparece al aumentar el ratio de pantalla y disminuir los márgenes superior e inferior del móvil.

Mi Mix 3 tendrá los márgenes más estrechos de la marca aún sin utilizar 'notch' y no dejará lugar para la cámara en la parte inferior. No obstante, faltan imágenes de la parte superior, por lo que no se puede confirmar la posición de este elemento.

Por otra parte, una imagen de la parte trasera del dispositivo muestra la desaparición del sensor de huellas dactilares. Este pasará a estar ubicado dentro de la propia pantalla, o bien no contará con sensor para esta función. A su vez, el módulo de la cámara dual aparece en una posición más centrada que en Mi Mix 2.

El nuevo terminal de Xiaomi contará con clavija para auriculares y puerto de carga USB tipo C, como muestra la filtración. No se menciona nada relacionado con las características técnicas del teléfono, aunque en filtraciones previas se ha rumoreado que contará con procesador Snapdragon 845, pantalla AMOLED 2K, cámara selfie de 20 megapíxeles y dos versiones distintas con distinta RAM, de 6GB y 8GB.

La presentación del dispositivo repetiría la fecha del Mi Mix 2 el año pasado, el 15 de septiembre, aunque por el momento no hay confirmación oficial de ello.