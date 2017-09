World of Warcraft presenta un nuevo personaje benéfico para apoyar a los afectados por desastres naturales

El nuevo personaje es un zorro que recibe el nombre de Sombra, que puede adquirirse por 10 euros a través de la tienda oficial de Blizzard. Este zorro dispone de un pelaje especial que cambia automáticamente de color y puede usarse en las batallas de mascotas del juego.

Los ingresos que se registren hasta el próximo 31 de diciembre se donarán a la Asistencia de Desastres de la Cruz Roja Americana y a la Reserva para el Socorro en Casos de Desastre de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC).

Blizzard donará el 100% de lo recaudado gracias a Sombra y repartirá a partes iguales los donaciones entre la Cruz Roja americana y la internacional, como ha informado la compañía norteamericana a través de un comunicado. el lanzamiento de esta iniciativa se habría adelantado debido a la destrucción causada por los huracanes Irma y Harvey, según Eurogamer.

No es la primera ocasión en que Blizzard lanza un personaje de World of Warcraft con fines benéficos, ya que desde 2014 el estudio lleva a cabo iniciativas similares en favor de organizaciones como Make a Wish y Cruz Roja. El pasado otoño, Blizzard ya recaudó un total de 2,5 millones de dólares en una campaña benéfica.