Ubisoft ofrece más detalles de Assassin's Creed Origins, The Crew 2 y Just Dance 2018 y presenta Anno 1800

Ubisoft ha difundido un nuevo tráiler, titulado Juego de Poder, en el que se profundiza en el contexto histórico de Assassin's Creed Origins. El vídeo adelanta que la lucha por el control de Egipto entre Cleopatra, Julio César y Ptolomeo XIII será de gran importancia en la historia de Bayek, el protagonista de esta entrega.

La compañía francesa también ha tenido la oportunidad de presentar Anno 1800, el nuevo título de la saga de estrategia que llegará al mercado en invierno de 2018. Anno 1800 pone al jugador al frente de una ciudad en pleno amanecer de la Revolución Industrial, con tres caminos posibles para alcanzar la victoria: diplomacia, comercio o guerra.

Otra de las grandes novedades que Ubisoft ha adelantado en la Gamescom 2017 es la fecha de lanzamiento de The Crew 2. La última entrega de la serie de juegos de conducción en mundo abierto estará disponible a partir del 16 de marzo de 2018 en PlayStation 4, Xbox One y PC. Además, Ubisoft ha anunciado que las inscripciones para acceder a la beta ya están activas.

Ubisoft también ha adelantado varias de las canciones que sonarán en Just Dance 2018, entre las que se encuentran 'Beep beep I'm a sheep', 'Blow your mind' y 'Despacito'. Las demás novedades de la empresa gala en la Gamescom están protagonizadas por el juego de móvil South Park: Phone Destroyer, que abre su proceso de preinscripción; y por la Season 3 de Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, que ofrece un nuevo mapa y personajes.