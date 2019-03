Sony dejará de vender códigos de descarga para videojuegos de PS4 a través de 'retailers' el 1 de abril

El nuevo anuncio de Sony fue publicado originalmente por el especialista en videojuegos Wario64 en su cuenta de Twitter, a través de un documento emitido por Sony a GameStop con directivas para la venta de sus juegos, en el que se explica que ya no se podrán vender versiones digitales de juegos de PS4 desde la GameStop.

En el mismo documento, la compañía explica que esta medida no solo se aplica a GameStop sino a todos los vendedores de 'retail' a nivel global.

A partir de la fecha estipulada por Sony, los jugadores que quieran hacerse con versiones digitales de un título de PS4 lo tendrán que hacer a través de PlayStation Network(PSN), como ha explicado un portavoz de la compañía al medio The Verge "podemos confirmar que a partir del 1 de abril de 2019, Sony Interactive Entertainment ya no ofrecerá juegos completos a través del programa Global Digital at Retail de Sony Interactive Entertainment".

En el tuit de Wario64 se explican algunas excepciones esta medida, como que las versiones digitales de los juegos Days Gone y Mortal Kombat 11 estarán disponibles en estos locales hasta una semana más tarde desde su lanzamiento.

Esta decisión, que según el comunicado de Sony "se ha tomado para alinear los negocios clave de manera global", contempla otras excepciones entre las que se encuentran los DLC, contenidos adicionales, monedas virtuales y pases de temporada, que continuarán estando disponibles.