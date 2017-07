Denuncian a Apple por infringir una patente en los comandos de voz de Siri en Apple TV

La denuncia ha sido interpuesta por la empresa CustomPlay y presentada en los juzgados de un distrito al sur de Florida. Esta empresa estadounidense es responsable de una aplicación, llamada One Screen, que proporciona a los usuarios información adicional sobre series y películas mientras las están viendo, con datos relativos a localizaciones, reparto, música, argumento y otros aspectos.

Aunque One Screen por el momento no se ha lanzado y aún está siendo desarrollada por la compañía, esta figura en su web y ya había sido registrada como patente. En este hecho se han apoyado para efectuar la denuncia, que se centra en el uso de los comandos de voz para desplegar la información adicional.

En concreto, la aplicación One Screen incorpora una función conocida como 'What' --'qué', en inglés-- que al activarse retrocedía el vídeo y añadía subtítulos para que el usuario pueda entender el fragmento. En Apple TV, mediante el comando de Siri 'What did he say' --'qué ha dicho'-- , el asistente virtual lleva a cabo la misma acción.

La función de Apple TV fue presentada por primera vez por Apple en un evento realizado por el CEO de la compañía de Cupertino, Tim Cook, que tuvo lugar en septiembre de 2015. En julio de 2014, CustomPlay había informado a Apple sobre el funcionamiento de 'What' a través de una carta, según ha explicado la empresa de Florida en la denuncia.

CustomPlay, que reclama una compensación a Apple y solicita que el proceso sea juzgado por un jurado popular, ya había presentado anteriormente denuncias por infracción de derechos de autor a otras empresas importantes como la propia Apple durante 2016 y otras como los estudios de cine Universal Studios, Time Warner, Twentieth Century Fox y Paramount, según recoge Apple Insider.