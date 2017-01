Grupo del hijo de Bárcenas desembarca en Latinoamérica escapando del "morbo"

Para el grupo español Taburete, Latinoamérica no es solo un terreno por descubrir, sino también una oportunidad de sumergirse en un mercado lejos del "morbo" del que sus miembros no escapan en su país -ya que el padre del vocalista es Luis Bárcenas- y en el que, afirman, solo se les juzga por su labor.

La agrupación, que se encuentra en México presentando su segundo trabajo discográfico, "Dr. Charas", se hizo popular en España en buena parte por Guillermo "Willy" Bárcenas, cuyo padre es el extesorero del Partido Popular procesado por el caso "Gürtel".

"Entiendo que es un tema que para la prensa española vende mucho, tiene mucho morbo; pero bueno, creo que esa fase se está acabando", dijo Guillermo Bárcenas en entrevista con Efe, si bien señaló que "evidentemente" seguirá la declaración que hará su padre el próximo lunes en la Audiencia Nacional.

"En España cada vez se va olvidando el tema", corroboró su compañero Anchón Carreño, bajista del grupo.

Sin embargo, "al cruzar el charco se habla solo de música, que es de lo que queremos hablar y es lo que hacemos; no hacemos política, hacemos música", añadió.

Bárcenas y Carreño capitanean la banda, que se formó en 2014 y que al año siguiente presentó su primer disco, "Tres tequilas". Ahora, en el país en que esta bebida es el rey, Bárcenas pide "que no pare la fiesta" que han desencadenado con sonido, al que de manera jocosa ponen el sello de "electrochotis con toques 'New Age', pero tranquilito".

La curiosa definición fue lo que el vocalista contestó cuando, en su primera contratación, les enviaron un mensaje preguntándoles qué tipo de música hacían.

"No sabía qué poner. En realidad hacíamos versiones, no hacíamos otra cosa", bromea el vocalista, reconociendo que eran las cuatro de la mañana y tenía "algunas copas encima".

Después de México, donde tocará en directo el próximo sábado en el Lunario del Auditorio Nacional de la capital del país, el conjunto tiene en el punto de mira algunas ciudades de Sudamérica y hará un recorrido de Santiago (Chile) hasta Buenos Aires (Argentina), haciendo pequeños conciertos porque, aunque sus miembros saben que allí su música no es tan conocida, quieren empezar a sembrar.

"Este año tenemos una gira muy larga en España, vamos a estar prácticamente todo el año tocando, pero creemos que 2018 puede ser el ataque a México, primero, y luego a Sudamérica", señaló Bárcenas.

Pese a que su carrera apenas tiene dos años de vida y han conseguido obtener fecha para tocar en recintos reconocidos como el Barclaycard Center de Madrid (el antiguo Palacio de los Deportes), Bárcenas asegura que, por si se le acaba "la inspiración", cuenta con un "colchón de tranquilidad".

Es decir, un puñado de temas en el cajón dispuestos a salir a la luz en el caso de que ya no acudieran a su mente canciones como "Sirenas" o "Amos del piano bar", narró el vocalista y compositor.

Hasta ellos se han acercado las grandes compañías discográficas, pero siguen prefiriendo moverse de forma independiente.

"No digo que sean malas o buenas ofertas, no voy a entrar a juzgar, pero desde luego es peor de lo que hacemos nosotros", sostuvo Bárcenas, quien disfruta pudiendo controlar todas las acciones del grupo, desde los anuncios en Facebook hasta la forma de hacer los videoclips.

Aunque, matiza, "nunca hay que decir de esta agua no beberé".

Y las críticas, por otra parte, no les quitan el ánimo para seguir soñando: "Hay haters y hay fans, pero si no tuviéramos haters sería que no hay éxito por ningún lado, porque nadie critica a alguien que no tiene éxito", acotó.