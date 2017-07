Prensa internacional: la guerra civil en la Casa Blanca tras la resistencia del Obamacare

NYT: El Senado rechaza la revocación de Obamacare

El senador republicano John McCain de Arizona emitió un voto decisivo para abolir la propuesta, con otros dos republicanos. La votación fue un gran revés para el líder de la mayoría, Mitch McConnell de Kentucky, quien trató de elaborar un proyecto de ley que pudiera ganar apoyo de los miembros de su conferencia.



The Guardian: Guerra en la Casa Blanca: Scaramucci ataca a sus compañeros de partido

El nuevo director de comunicaciones de Donald Trump ha lanzado una diatriba extraordinaria contra dos colegas de alto rango, lo que plantea la posibilidad de una guerra civil total en la Casa Blanca. Anthony Scaramucci dijo a un entrevistador que el Jefe de Gabinete Reince Priebus es "un maldito esquizofrénico paranoico" a quien se le pedirá que renuncie, y que Scaramucci no es como Steve Bannon, el jefe de estratega, porque "no estoy tratando de chupar mi propia polla ".



El lenguaje profano era chocante incluso por los estándares de la era de Trump y sugirió que una sacudida importante del personal es inminente.

El corresponsal de Nueva York Ryan Lizza escribió que Scaramucci lo llamó el miércoles por la noche, enojado porque Lizza había twitteado que el director de comunicaciones estaba cenando en la Casa Blanca con Trump; Su esposa Melania; El anfitrión de Fox News Sean Hannity; Y el ex ejecutivo de Fox News Bill Shine.

La Comisión Europea aumenta la presión en el Oriente

La Comisión de Bruselas tocó dos grandes temas este miércoles 26 de julio hacia lo que podría convertirse en una crisis de grandes proporciones con los países de Europa central y oriental: la cuestión del estado de derecho en Polonia y la negativa solidaridad en la acogida de refugiados. Así han advertido a Polonia, con mucha firmeza, que estaba lista para desencadenar los procedimientos de sanción más pesados contra él si persevera Varsovia en poner en práctica sus planes de reforma que implican la independencia la justicia, especialmente para la remoción de los jueces de la Corte Suprema. "La Unión Europea [UE] no puede aceptar un sistema que permite a los jueces para revocar la discreción", dijo el presidente de la Comisión, de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker.