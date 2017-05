Resumen de prensa: El ‘paro clandestino’ de España es el 30%; Trump reveló secretos a Rusia

Nueva tormenta política en Washington. Según el The Washington Post, el presidente Donald Trump desveló información sensible sobre Estado Islámico a Rusia, poniendo en jaque a una de las fuentes más sensibles de Estados Unidos.

En España, todas las portadas se dedican a la división mostrada en el debate entre candidatos a Secretario General al PSOE.

ESPAÑA

El Mundo: El comisario general de Zapatero denuncia que fue espiado por el 'caso Faisán'

El que fuera máximo responsable de la Policía en la lucha contra el terrorismo durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha denunciado ante la Audiencia Nacional ser víctima de un espionaje en el caso Faisán. Telesforo Rubio considera que se han investigado sus comunicaciones telefónicas sin autorización judicial.

El País: Hacienda pretende recuperar casi 1.000 millones de ayudas fiscales a grandes empresas

El Ministerio de Hacienda está listo para iniciar el procedimiento de recuperación de las ayudas fiscales por el fondo de comercio que Bruselas consideró ilegales, según precisa el Gobierno en el Plan de Estabilidad 2017-2020, enviado a la Comisión Europea. Fuentes de Hacienda confirman a EL PAÍS que podrá recobrar algo menos de 1.000 millones de los beneficios fiscales concedidos desde 2002 a un centenar de grandes empresas españolas que compraron sociedades extranjeras.

La Vanguardia: ¿Corea del Norte estaba detrás del ciberataque WannaCry?

El mundo entero sigue buscando a los responsables del ciberataque masivo WannaCry que provocó el caos el pasado viernes. Unos 300.000 ordenadores de 150 países vieron secuestrados sus archivos y se solicitaba a los dueños un rescate con monedas virtuales para recuperarlo. El ingenio de un informático británico permitió frenar este ransomware y ahora toca buscar a los responsables. De momento el primer sospechoso sería Corea del Norte.

El Confidencial: El paro 'clandestino' de España alcanza del 30% e impide que los salarios suban

La eurozona acumula ya cuatro años consecutivos de crecimiento y creación de empleo. Si bien el ritmo es moderado, no ha flaqueado en ningún momento. La tasa de paro, que marcó su máximo en 2013 con un 12% de desempleados, ha caído ya hasta el 9,5%, en niveles que no se veían desde 2014. Sin embargo, esta recuperación de la economía y del mercado laboral no ha llegado a los salarios, una anomalía que el Banco Central Europeo (BCE) ha querido analizar en su último Boletín Económico. La remuneración por trabajador está creciendo a uno de los ritmos más bajos desde la creación del euro.

MUNDO

The Washington Post: Trump reveló información altamente clasificada al ministro de Exteriores y al embajador de Rusia

El presidente Trump ha revelado información altamente clasificada al ministro de Exteriores y al embajador en un encuentro en la Casa Blanca la semana pasada, según funcionarios actuales y de la anterior administración, que dicen que las revelaciones de Trump han puesto en peligro a una fuente clave en la lucha contra Estado Islámico.

Spiegel: Un ‘amienemigo’ en creación: Merkel ve a Macron con esperanza y excepticismo

La victoria de Emmanuel Macron en Francia ha galvanizado a los socialdemócratas alemanes. Pero Merkel, también, está esperanzada con que el nuevo presidente francés marcará una mejora en las relaciones entre Berlín y París. Hay, sin embargo, muchos conflictos potenciales amenazando.

QZ: Dicen que han matado para Duterte: el retorcido cuento de dos asesinos a sueldo que persigue al presidente filipino

La bolsa de ordenador de nylon con la que ha dormido Edgar Matobato desde que huyó es anodina. No hay marcas, no hay etiquetas para diferenciarla. Matobato dice que siempre está preocupado de pasar inadvertido y que es así, dice, por lo que ha sido capaz de llevar a cabo varios asesinatos a las órdenes del hombre que ahora preside Filipinas, Rodrigo Duterte.